富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

▲富邦公告教練團補強陣容 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將備戰新球季，今日宣布2026年球季將有3名新任日籍教練加入悍將教練團，分別為森野将彦、酒井忠晴、的山哲也。至於詳細的教練職務分配，以及其他教練團人選的異動或任務調整，將在日後教練團異動確認後一併公布。

悍將執行副領隊林威助表示，「期盼三位資歷豐富的日本教練加入，能為悍將及台灣棒球帶來更多成長和啟發。」

前中日龍名將森野将彦在球員時期擁有超過20年日職資歷，在日職一軍留下1801場出賽、1581安打、165全壘打的成績，守備位置多樣，是日職少見的除了捕手外皆有守備紀錄的選手。森野将彦在2017年引退後隔年接任中日龍二軍打擊教練，負責年輕選手培育；2020年曾離隊擔任球評，2022年重返中日擔任打擊教練，今年球季主要擔任一軍打擊教練兼作戰教練，負責影像情蒐分析，季後離隊。

酒井忠晴在選手時期擁有18年日職資歷，曾效力中日龍、千葉羅德、東北樂天金鷲，以「華麗掌控二、三、遊的守備職人」著稱。引退後曾於2012年至2014年擔任日本獨立聯盟福井奇蹟象總教練，2015年至2021年回到東北樂天擔任二軍內野守備與跑壘教練。2022年後創辦「酒井忠晴棒球塾」，指導小學與中學球隊，明年將來到悍將執教。

的山哲也擁有15年職棒生涯，曾效力近鐵猛牛（後歐力士猛牛）、福岡軟銀鷹，是近鐵的主力捕手之一。退役後自2009年起轉任教練，在軟銀體系累積17年捕手教練資歷，其中6年擔任一軍捕手教練；2016年曾來台擔任亞洲冬季聯盟日職西軍捕手教練。他在軟銀最具代表性的成果，是參與培養育成出身的甲斐拓也。今年球季結束後離開軟銀。

富邦悍將球團表示，森野将彦、酒井忠晴與的山哲也預計於明年球季正式加入教練團，相關職務與分工細節將於後續公布。

執行副領隊林威助指出，「三位教練在日本職棒都有深厚資歷與豐富執教經驗，期盼他們的加入不僅協助選手進步，也能與台灣教練相互交流，為悍將及台灣棒球帶來更多成長與啟發。」球團目前持續進行2026年教練團整體評估，待人事案確定後將統一對外公布。

