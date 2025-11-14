運動雲

大谷翔平WBC出賽未定案：等球團通知　道奇態度保留

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導 

道奇隊球星大谷翔平於13日（台灣時間14日）拿下生涯第4座、也是連3年全票獲選的國聯年度最有價值球員（MVP）。稍早接受全美記者協會（BBWAA）採訪時，被問及明年即將登場的世界棒球經典賽（WBC），他坦言目前尚無法自行與日方或相關單位接洽，「正在等待球團的正式通知」，是否出賽一事仍未定案。

大谷表示，目前與WBC出賽相關的溝通都須透過道奇球團，「還不能直接進行個人層面的接洽，現在正等待球團方面的通知。我想大家都還在相同的階段吧，WBC出賽的事應該會在之後逐漸明朗。」

外界關注的，除了大谷外，還包括道奇另一對日本王牌投手——山本由伸與佐佐木朗希。對於三人是否能代表日本出戰WBC，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）11日僅低調回應「尚未討論」，態度相當謹慎。 

大谷今年完成二度手術後的投手復出，並逐步增加先發局數。球團計畫明年讓大谷從開幕起就進入完整輪值，而根據相關人士指出，道奇對於大谷參與國際賽的態度「偏向消極」，憂心影響健康與賽季安排。

未來決策將取決於大谷與球團的討論，而道奇與日本武士隊之間，也勢必得展開協調。大谷的WBC參賽與否，恐形成三方之間的拉鋸戰。

