全家都是Decoy色！大谷翔平MVP直播放閃　摟妻親愛犬甜炸

Don Mattingly announces the 2025 NL MVP ...



Shohei Ohtani ???? https://t.co/nwLtgGmuyo pic.twitter.com/OHiWH0rqVI — MLB (@MLB) November 14, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟於13日（日本時間14日）公布本季MVP，國聯由洛杉磯道奇隊的大谷翔平以全票拿下，完成3連霸、生涯第4座MVP殊榮。

在 MLB Network 的直播中，大谷與妻子真美子，以及愛犬「Decoy（Decopin）」一同亮相。結果公布後，大谷立刻摟住真美子，並在兩人中間的Decoy臉上親了一下，整個畫面洋溢著滿滿幸福。粉絲們也將目光放在這一家三口的穿搭上。

大谷身穿棕色針織上衣，真美子夫人則身著以棕色為主調的洋裝，露出柔和的微笑。兩人的色調也與Decoy的毛色相呼應，使整場受訪呈現出一致又溫暖的氛圍。

網路上也紛紛湧入留言：「和真美子、Decopin一起的棕色系穿搭太美了！」「完全看得出來大谷超疼Decopin。」、「整個畫面都散發著溫柔的氣息」、「真美子努力抓住調皮的Decopin好可愛。」

最後，主持人提到在兩人中間乖乖坐著的愛犬時，稱讚道：「Decopin今天也很努力喔！會給牠什麼獎勵嗎？」大谷忍不住笑了出來並回答：「會的。」話一說完，Decopin立刻從真美子身旁跳下，引起全場大笑。

▲大谷翔平的穿搭成焦點！真美子身穿棕色洋裝，粉絲狂讚「Decopin同色系」「整場充滿溫柔氛圍」 。（圖／截自MLB X）