只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

▲林智平。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿13日透露，二軍投手教練蔡明晋與守備統籌教練陳瑞振確定不續約，陳瑞振受訪時，除了去留話題外，也被問到季初曾被林智平公開感謝「在2023年最低潮時拉他一把。」

對於如何看待這段師徒緣分，陳瑞振說，其實兩人當時在場上互動並不算多，但自己很清楚感受到這名老將已經瀕臨放棄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「林智平本身就是個很優秀的選手，那在那一年我擔任二軍總教練時，剛好是他最低潮的時候，」陳瑞振回憶，當時林智平長時間待在二軍，好不容易升上一軍卻只打了一次，很快又被下放，「他那時候被丟到二軍其實年紀也滿大的，然後他有一點就是已經放棄了，也沒有在練球。」

他指出，那段時間林智平幾乎「消失在球場」，長時間在休息室裡，「我記得也一兩個禮拜沒有練球，一直在休息室裡面，」身為二軍總教練，他看在眼裡，也大概明白對方的心情，只選擇用最簡單的方式把人拉出來：「我就跟他說，欸出來動一動流汗也好啊，其實當下我也大概知道他的心情在想什麼，我就跟他說出來動一動流個汗也好。」

在那之後，林智平走回練習場，開始恢復打擊訓練。陳瑞振坦言，當時看得出來他已經幾乎決定要離開球隊，「那時我猜他已經快放棄了，那既然要放棄了，不如嘗試一下我跟你講的新東西。」

沒想到林智平越嘗試越上手，「他也越來越覺得有趣，然後我們兩個就開始討論。」

調整後的成果很快在成績單上反映出來。陳瑞振說：「後來他越打越有信心，後來在二軍也是打擊王嘛；隔年他在一軍打擊也越來越好，到現在隔了兩年吧。」

2023年林智平在二軍出賽65場，繳出打擊率0.374、上壘率0.450、長打率0.566的恐怖成績；2024與2025的一軍例行賽，林智平分別帶著3成31以及2成94的高打率宣告復活，其中今年季後挑戰賽，他在對陣統一獅「Win or go home」的比賽中，以一發不可思議的追平三分砲將樂天桃猿從鬼門關拉了回來，也為最後奪冠埋下深刻伏筆。

最後，振總強調自己並不把功勞攬在身上，「應該說在他放棄的時候適時拉他一把，把他拉上來，」在他眼中，林智平之所以能重返巔峰，除了心態回穩，身體條件維持得也相當好，「他身體素質也都保持得很好，即便他現在40歲了，機能那些完全不像40歲。」