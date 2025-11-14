運動雲

>

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

▲▼2025中職台灣大賽，林智平。（圖／記者李毓康攝）

▲林智平。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿13日透露，二軍投手教練蔡明晋與守備統籌教練陳瑞振確定不續約，陳瑞振受訪時，除了去留話題外，也被問到季初曾被林智平公開感謝「在2023年最低潮時拉他一把。」

對於如何看待這段師徒緣分，陳瑞振說，其實兩人當時在場上互動並不算多，但自己很清楚感受到這名老將已經瀕臨放棄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「林智平本身就是個很優秀的選手，那在那一年我擔任二軍總教練時，剛好是他最低潮的時候，」陳瑞振回憶，當時林智平長時間待在二軍，好不容易升上一軍卻只打了一次，很快又被下放，「他那時候被丟到二軍其實年紀也滿大的，然後他有一點就是已經放棄了，也沒有在練球。」

他指出，那段時間林智平幾乎「消失在球場」，長時間在休息室裡，「我記得也一兩個禮拜沒有練球，一直在休息室裡面，」身為二軍總教練，他看在眼裡，也大概明白對方的心情，只選擇用最簡單的方式把人拉出來：「我就跟他說，欸出來動一動流汗也好啊，其實當下我也大概知道他的心情在想什麼，我就跟他說出來動一動流個汗也好。」

在那之後，林智平走回練習場，開始恢復打擊訓練。陳瑞振坦言，當時看得出來他已經幾乎決定要離開球隊，「那時我猜他已經快放棄了，那既然要放棄了，不如嘗試一下我跟你講的新東西。」

沒想到林智平越嘗試越上手，「他也越來越覺得有趣，然後我們兩個就開始討論。」

調整後的成果很快在成績單上反映出來。陳瑞振說：「後來他越打越有信心，後來在二軍也是打擊王嘛；隔年他在一軍打擊也越來越好，到現在隔了兩年吧。」

2023年林智平在二軍出賽65場，繳出打擊率0.374、上壘率0.450、長打率0.566的恐怖成績；2024與2025的一軍例行賽，林智平分別帶著3成31以及2成94的高打率宣告復活，其中今年季後挑戰賽，他在對陣統一獅「Win or go home」的比賽中，以一發不可思議的追平三分砲將樂天桃猿從鬼門關拉了回來，也為最後奪冠埋下深刻伏筆。

最後，振總強調自己並不把功勞攬在身上，「應該說在他放棄的時候適時拉他一把，把他拉上來，」在他眼中，林智平之所以能重返巔峰，除了心態回穩，身體條件維持得也相當好，「他身體素質也都保持得很好，即便他現在40歲了，機能那些完全不像40歲。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒陳瑞振林智平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

球芽基金攜手安芝儇走入偏鄉　以笑容與行動傳遞棒球夢想能量

黑豹旗／姜晉錫7局8K一夫當關　南英3比0力退嘉中闖16強

黑豹旗／姜晉錫7局8K一夫當關　南英3比0力退嘉中闖16強

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

一度落後36分！湖人慘輸雷霆　唐西奇扛責：他們是冠軍有原因

【帝王蟹舉螯求生】網紅生鮮超市凌晨火警！ 整缸海鮮慘變「隔水加熱」

熱門新聞

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

道奇若搶下村上宗隆？美媒分析「超意外用法」

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

新球季齒輪啟動！樂天桃猿教練團改組　川岸強有望續留

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

2陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

3重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

4道奇若搶下村上？美媒爆超意外用法

5大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

最新新聞

1賈吉連續2年、第三度奪下MVP！

2大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

3教士換主人？賽德勒家族正在評估出售

4守護者克拉斯涉賭　出庭喊冤不認罪

5重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366