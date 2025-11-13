運動雲

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

▲王彥程聚餐發文引發聯想 。（圖／截自悍創官方IG）

▲王彥程。（圖／截自悍創官方IG）

記者王真魚／綜合報導

韓職（KBO）韓華鷹隊今（13）日宣布，透過亞洲外援制度（Asia Quota）簽下前日本職棒（NPB）樂天金鷲台灣左投王彥程，年薪10萬美元。

王彥程本季在日職二軍迎來重要突破，出賽22場創個人生涯新高，繳出10勝、防禦率3.26、84次三振，是二軍唯一達成10勝的投手，表現名列前段班。

現年24歲的王彥程身高180公分、體重82公斤，最快球速達154公里，搭配銳利滑球，是台灣備受期待的年輕左投。文中指出，王彥程投球攻擊性十足，簡潔的出手動作是其特色之一。 此外，他具備在日職多年磨練出的快速牽制與節奏（quick motion），被視為優勢之一。

韓華此次的簽約，是在KBO啟用的「亞洲外援制度」下進行。依據制度規範，適用對象為亞洲棒總（BFA）及澳洲職棒聯盟（ABL）所屬球員；至於具有雙重國籍但非亞洲國籍本位者則不適用。 制度對合約有明確上限：首年簽約金、年薪、激勵條款與買斷金總額不得超過20萬美元；若球隊續約，隔年起每年可增加最多10萬美元。

在名額配置上，每支球隊可註冊1名亞洲外援，並加上原有的3名一般外籍球員，形成最多4名外援戰力；制度允許4名外援可在同一場比賽同時出賽，位置不受限制，提供球隊更大的調度彈性。

值得一提的是，王彥程的加入，成為王維中之後，再度有台灣球員挑戰KBO。王維中於2018年加入韓職NC恐龍，當年成為首位從美職轉戰韓職的台灣投手。他在韓職開幕戰先發並奪下勝投，還獲選單場MVP，締造台灣球員在KBO的歷史紀錄。

