大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於12日（台灣時間13日）宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平在國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰所締造的「3轟、10三振」驚人表現，被選為2025年MLB年度傳奇時刻（Legend Moment of the Year）。

大谷翔平於10月17日（台灣時間18日）在主場迎戰釀酒人隊的國聯冠軍系列賽第4戰，以「第一棒・指定打擊兼投手」先發出賽。他在打擊端狂轟3發全壘打，在投手丘則繳出6局無失分、10次三振的宰制級演出，最終拿下系列賽MVP，成為道奇晉級世界大賽的關鍵功臣。

MLB官方X（原Twitter）也發布消息，宣布此戰表現獲選年度傳奇時刻，並寫道：「速報：Shohei Ohtani的NLCS第4戰，3轟、10K表現獲選2025年度Legend Moment。史上最強Sho。」

本季大谷以投打二刀流完整出擊，打擊成績繳出55轟、102打點、打擊率.282、OPS1.014的亮眼成績；投手方面則先發14場，拿下1勝1敗、防禦率2.87。

他過去曾在2021、2023、2024年三度獲得年度MVP，今年依舊入圍最終名單，被視為最有機會完成三連霸、四度MVP的大熱門。

「傳奇時刻獎」自2020年創設，由球迷投票選出。大谷去年9月19日（台灣時間20日）面對馬林魚之戰曾繳出6打數6安打、10打點、2盜壘的超狂內容，完成史上無人達成的「50全壘打&50盜壘」。然而當年的傳奇時刻獎由隊友弗里曼（Freddie Freeman）在世界大賽第1戰擊出的逆轉再見滿貫砲獲得

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

