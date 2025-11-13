運動雲

>

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

效力洛杉磯道奇的外野手艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝將接受手術，確定無緣明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。韓國媒體13日報導，艾德曼已向韓國代表隊表達無法參賽的決定。

根據報導，韓國隊總教練柳志炫透露，9月時有與艾德曼見面，「他當時就說季後會動腳踝手術。他也說自己2023年沒打出預期的表現，希望這次能挽回名譽，但因腳踝傷勢最終無法參賽。他還表示，如果未來有機會，仍希望能再度代表韓國出戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾德曼本季是轉隊道奇後的第二年，以優異的多功能守備價值被重用，守過二壘、三壘、中外野等多個位置。然而他在8月3日對光芒的比賽中扭傷右腳踝，隔日隨即被放入傷兵名單，之後整季都受到傷勢困擾。儘管如此，他仍在球季末成功回歸，整季出賽 97 場，打擊率 .225，敲出13支全壘打（追平生涯最多），貢獻49分打點。

季後賽方面，他從國聯分區系列賽（對費城人）起全勤上陣，共出戰16場，63打數敲出14安打，打擊率 .222，另有2支全壘打與8分打點，為球隊完成世界大賽二連霸做出貢獻。

艾德曼曾在2023年WBC 代表韓國出賽（母親為韓裔），但三場比賽僅11打數2安打，表現不如預期。對日本隊之戰，他擔任「一棒、二壘手」，卻 4 打數無安打且出現守備失誤，韓國隊也最終提前在第一輪遭淘汰，連三屆止步。

韓媒也指出，艾德曼的空缺可能由28歲外野手瓊斯（Jahmai Jones，本季效力老虎隊）遞補。另有媒體報導，瓊斯的家庭背景為「美式足球世家」，父親與哥哥都曾在NFL打球，而母親Michelle是韓裔，因此具備代表韓國的資格。

關鍵字： 道奇艾德曼世界棒球經典賽WBC韓國队

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

陳傑憲新書首揭大哥離世原因　「最痛記憶」成更努力的動力

陳傑憲新書首揭大哥離世原因　「最痛記憶」成更努力的動力

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

MLB賽揚獎出爐！史庫柏連莊寫史詩紀錄　國聯斯金斯全票獲獎

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工

熱門新聞

勇士驚傳茶壺風暴！　主帥柯爾批：對待比賽態度有問題

大谷翔平3轟10K獲選年度傳奇時刻　MLB盛讚「史上最強Sho」

王彥程加盟韓華鷹！繼王維中之後再有台將登KBO

NBA頂薪巨星淪為「玻璃人」　畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士茶壺風暴　柯爾：比賽態度有問題

2史上最強Sho！大谷獲選年度傳奇時刻

3王彥程加盟韓華鷹！挑戰韓職第2人

4畢爾僅替快艇出賽6場宣告報銷

5知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

最新新聞

1KT巫師也有亞外　日獨盟杉本幸基來了

2韓華鷹曝王彥程加盟過程

3戴維斯加盟後僅出賽14場　恐遭交易

4只有1人沒投他！山本賽揚票選數曝光

5韓華看上3特點　王彥程：球迷熱情

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【醫護魂爆發】爸爸幫渡淹水 護理師「騎車搭竹筏」衝上班！

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

【冬山伯朗大道變汪洋】宜蘭大淹水民眾借橡皮艇出門覓食

【震撼畫面】四川紅旗特大橋垮了！僅啟用10個月

【討飯吃被拒砸店】無業男嗆「沒同理心」　惱羞拿菜刀丟員工
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366