艾德曼右腳踝開刀無緣明年WBC　韓國監督：他親自告知不能打

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

效力洛杉磯道奇的外野手艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝將接受手術，確定無緣明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。韓國媒體13日報導，艾德曼已向韓國代表隊表達無法參賽的決定。

根據報導，韓國隊總教練柳志炫透露，9月時有與艾德曼見面，「他當時就說季後會動腳踝手術。他也說自己2023年沒打出預期的表現，希望這次能挽回名譽，但因腳踝傷勢最終無法參賽。他還表示，如果未來有機會，仍希望能再度代表韓國出戰。」

艾德曼本季是轉隊道奇後的第二年，以優異的多功能守備價值被重用，守過二壘、三壘、中外野等多個位置。然而他在8月3日對光芒的比賽中扭傷右腳踝，隔日隨即被放入傷兵名單，之後整季都受到傷勢困擾。儘管如此，他仍在球季末成功回歸，整季出賽 97 場，打擊率 .225，敲出13支全壘打（追平生涯最多），貢獻49分打點。

季後賽方面，他從國聯分區系列賽（對費城人）起全勤上陣，共出戰16場，63打數敲出14安打，打擊率 .222，另有2支全壘打與8分打點，為球隊完成世界大賽二連霸做出貢獻。

艾德曼曾在2023年WBC 代表韓國出賽（母親為韓裔），但三場比賽僅11打數2安打，表現不如預期。對日本隊之戰，他擔任「一棒、二壘手」，卻 4 打數無安打且出現守備失誤，韓國隊也最終提前在第一輪遭淘汰，連三屆止步。

韓媒也指出，艾德曼的空缺可能由28歲外野手瓊斯（Jahmai Jones，本季效力老虎隊）遞補。另有媒體報導，瓊斯的家庭背景為「美式足球世家」，父親與哥哥都曾在NFL打球，而母親Michelle是韓裔，因此具備代表韓國的資格。