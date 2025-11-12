運動雲

李大浩訪台北大巨蛋讚賞設施　與古久保健二重逢互動溫馨又逗趣

 ▲李大浩與古久保健二互動。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

▲李大浩與古久保健二互動。（圖／翻攝自YouTube／이대호 [RE:DAEHO]）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國退役球星李大浩近日在自己的YouTube頻道上，公開參訪台北大巨蛋觀戰樂天桃猿與台鋼雄鷹之戰的影片，片中與前桃猿總教練古久保健二重逢互動，畫面溫馨又逗趣。

李大浩此行特別參觀台北大巨蛋，詳細介紹球場內外設施，包括美食區、休息區、球員更衣室與訓練空間，並對球場與購物中心相連的便利性表示讚賞。他也與現場球迷及棒球界人士交流，談及台、韓棒球現況與球場設施現代化的發展。

影片中，古久保健二看到李大浩立刻上前給予熱情擁抱寒暄，他笑說：「上次見面是在高雄春訓，已經相隔6年沒見了。」

李大浩不僅關心桃猿戰績，還請教古久保對台灣職棒的看法。古久保回應道：「對打者來說，面對實力出色的外籍投手，打擊水準也隨之提升。再加上許多日本教練來台，帶來不同的日本棒球風格。」

隨後，李大浩笑著拋出「官方問題」：「當教練還在歐力士當教練時，怎麼看當時的李大浩？」古久保笑著回應：「是值得信賴的第四棒。」話一出，全場笑聲不斷，有人虧他是不是想聽這句稱讚才問。李大浩更開玩笑問：「現在我還有在訓練，明年是不是有機會？」讓古久保笑開懷。

古久保接著問起金星根教練與鄭根宇選手近況，李大浩則表示，現在與兩人一同參與棒球綜藝節目《花火野球》，並笑說自己是球隊的「第四棒」，鄭根宇則打「第一棒」。

影片最後，李大浩也向觀眾推薦台北大巨蛋：「喜歡棒球的朋友們，如果有計畫來台灣旅遊，我覺得來台北大巨蛋參觀一下會很值得。」

關鍵字： 李大浩古久保健二台北大巨蛋棒球韓國球星

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

快訊／樂天桃猿選手深夜拋震撼彈！IG發黑白文「野球人生終了！」

古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道

備戰WBC出征東京巨蛋交流　韓國二壘手回想到12強台北大巨蛋

開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

桃猿季中就開4年5千萬留黃子鵬　台鋼祭出5年6千萬搶人

兄弟打擊教練丹尼爾投奔大都會　莎菈動向成焦點

中華隊來電了！陳傑憲證實接獲WBC徵詢：有機會一定想去打

大谷翔平幾乎拿下MVP！連紐約媒體都認了：現在沒人能贏他

黃子鵬提FA投奔他隊？　經紀人：幾乎跟全部球隊都談過

