桃猿季中就開4年5千萬留黃子鵬　台鋼祭出5年6千萬搶人





▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿主戰投手黃子鵬行使自由球員（FA）權利後，掀起市場熱潮。據了解，樂天球團為留住這位陣中王牌，已在季中開出4年總值5千萬的長約；不過台鋼雄鷹也積極出手，傳出開出5年6千萬、條件更優的合約爭取加盟。

現年31歲的黃子鵬，近5個球季投球局數皆突破百局，穩定度與耐投度俱佳，是聯盟少數能長期負荷輪值的本土先發投手。行使FA後，吸引多隊洽談，其中以台鋼雄鷹最為主動，據悉已開出5年、總值約6千萬元的合約。

雄鷹領隊劉東洋日前受訪時表示，不論是總教練洪一中、副領隊楊士霈，或教練團上下，對黃子鵬印象都極佳，「他謙虛有禮，態度很好，更重要的是非常符合球隊戰力需求。好的投手真的不好找。」

據悉，樂天球團早在球季中便開出4年5千萬的續約條件，月薪達百萬，希望提前留人，但雙方未達共識。樂天也同步針對未來佈局，在今年選秀網羅5名潛力投手，作為長遠戰力儲備，因應可能的投手調整。

對於外傳合約內容，樂天副領隊礒江厚綺未正面證實，僅表示，「如同之前所說，我們是開3年以上的合約，目前正在等待經紀公司評估與回覆。」

他進一步指出，「我們和子鵬共事也快十年了，他一直是很出色的投手，不僅在國際賽表現優異，在隊上也會主動引導年輕投手，是我們非常欣賞的選手。」

礒江也透露，雙方除了原本的版本外，仍在討論其他年限方案，「現階段共識是3年以上，希望他能繼續留在樂天，一起打拚，目前就靜待佳音。」