費城人出手岡本和真、村上宗隆？　有機會連2年補強日本球員

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

▲岡本和真。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

費城人總管多布羅斯基（Dave Dombrowski）今（12）日出席在美國內華達州拉斯維加斯舉行的GM會議，期間展現出對引進日本球員的興趣。

目前讀賣巨人的岡本和真、東京養樂多燕子的村上宗隆、埼玉西武獅的高橋光成與今井達也，都預計在今年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟。

對此，多布羅斯基表示，「我們當然都知道他們的情況，也掌握所有球員的詳細資料，國際事務主管威蘭迪亞（Jorge Velandia）已經整理出關於每位球員的報告，他本人也多次親赴日本觀察，我們另外還派遣了數名工作人員前往當地，對整體狀況有充分的掌握。」

儘管目前首要任務仍是處理自由球員的續約問題，例如本季同時拿下國聯全壘打王與打點王的舒瓦伯（Kyle Schwarber），多布羅斯基仍表示，「目前我們能同時採取多種方向，具體要看自由球員市場的發展，但我們始終在尋找讓球隊變得更好的方法。」

他接著說，「去年這個時候，我們原本也沒有特別打算補強先發投手，但當時認為『強化球隊的最佳方式就是引進新球員』，所以這次我們也保持開放態度，雖然目前還不清楚自由球員市場的情況，但我們並非資金不足，即使未能與原有球員續約，我們仍有能力簽下新球員，屆時我們會選擇對球隊最有利的方案。」

關於日本球員的補強，他笑著說，「當然聽說過他們，如果沒聽過才奇怪，大概所有棒球界人士都知道那些名字，不過，除此之外我不能再多說什麼。」

去年，費城人曾與阪神虎利用入札制度挑戰大聯盟的投手青柳晃洋簽下小聯盟合約，多布羅斯基補充，「我們球團在球季結束後的會議中，會檢視所有MLB球員，其中也會特別關注符合補強需求的對象，同時我們也會討論日本球員。」

