國中軟聯社團扳倒科班戲碼！耿伯軒督軍敦化完封忠孝保生機

首戰吞敗的台北市敦化國中，今（11）日在國中軟式聯賽面對高雄市忠孝國中背水一戰，王牌投手巫品呈挺身而出，完投5局無失分、飆出6次三振，率隊以9比0提前5局完封對手，成功搶下首勝，保住晉級希望。

敦化昨日不敵對手，忠孝則旗開得勝，雙方今日交手勢在必得。敦化1局上靠著投手犯規率先破蛋；3局上兩出局後忠孝投手連續3次四壞球保送，敦化乘勢進攻，雖然忠孝緊急換投，但隨即出現三壘傳球失誤，讓敦化再添2分。

4局上敦化攻勢再起，1出局後先獲保送，接著李阜朋與巫品呈連敲二壘安打，加上忠孝投手控球失準、連送四死球，敦化單局灌進6分，一舉奠定勝基。

巫品呈表現沉穩，前3局僅讓對手靠觸身球上壘；第4局雖遇得點圈危機，仍冷靜化解，最終5局僅被敲2安打、無失分拿下勝投。他賽後表示：「今天投得還不錯，就是壞球多了點，教練提醒我一顆一顆投就好，不要心急。」

敦化總教練耿伯軒指出，巫品呈近期狀況最穩，滑球與變速球控制得宜、直球也有水準，「他從敦化國小起就是王牌，這場原本就準備交給他。」

敦化國中以升學為主，棒球隊屬社團性質、主攻軟式，每週僅練週五與週日。球員除敦化國小體系外，也有體育績優生與科班轉入選手。耿伯軒說：「今年以國二、三生為主力，希望先把基本功練好，目標是一步步晉級。」