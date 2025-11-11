知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

▲小哥播報YouTube頻道。（圖／翻攝自YouTube／小哥的棒球夾克）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」11日於社群貼文宣布，主頻道與中職副頻道將於11月12日遭YouTube「永久關停」，原因為版權問題。消息一出，球迷社群議論紛紛，留言區意見兩極，既有粉絲不捨，也有網友認為「版權爭議早晚會發生」。

根據「小哥的棒球夾克」貼文內容，頻道已於11月5日收到YouTube正式通知，將在11月12日全面停權。團隊在聲明中指出：「原因是版權問題（中職內容沒有問題）。這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該創作者以深入的棒球戰術分析、唇語翻譯、數據解說與趣味短片，開設兩個頻道總共吸引超過40萬名訂閱者。內容涵蓋美國職棒（MLB）與中華職棒（CPBL），以系列節目〈播報看門道〉、〈家哥講幹話〉、〈小哥會客室〉等聞名。

在宣布停權的貼文下，留言區出現截然不同的聲音。一部分粉絲對頻道的關閉感到震驚與遺憾，留言感謝團隊多年來的努力，稱「生活瞬間少了一個樂趣」、「謝謝小哥帶給我們的快樂與分析」、「唇語翻譯是每天最期待的事」、「希望未來能以新面貌回歸」。

另一部分網友則指出，停權與版權問題有關，並認為這是早已預料的結果，有人批評「看到這麼多沒有版權意識的留言頭好痛」、「國外比賽的版權在YouTube上本就不能用」、「沒有版權意識的頻道就乖乖下去吧」。也有網友直言，「引起戰爭終究要被版權砲教訓」，甚至有人嘲諷「竊取內容還講那麼多，早該下架」。