備戰WBC出征東京巨蛋交流　韓國二壘手：比台北大巨蛋好吧

▲申珉宰。（圖／截自KBO官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國代表隊將於15、16日赴東京巨蛋與日本隊進行交流賽，首次踏上東京巨蛋的內野手申珉宰（LG雙子）笑說：「應該會比台北大巨蛋好吧！」

韓國隊由總教練柳志炫領軍，預定在東京巨蛋與日本國家隊交手兩場。《韓聯社》報導指出，申珉宰在高尺天空巨蛋受訪時透露，「我不僅沒去過東京巨蛋，甚至連東京這座城市都沒去過。」

談到是否向其他選手請教東京巨蛋的特性，他坦言：「沒有特別問，反正到了就知道，親身體驗才是最好的學習方式。」他接著說：「我們會有兩天練習時間，應該足夠適應。比起去年在『世界棒球12強』時打過的台北大巨蛋，應該會更好吧。」

對於這次「韓日對決」，申珉宰坦言充滿期待，「我還沒打過日本那些頂級投手的球，這次能實際對決應該會對我很有幫助，也覺得挺有趣，期待能打到不同的球。」

當被問到與韓國大賽相比的緊張感時，他表示：「應該兩者都會緊張，但現在還沒有真正實感。」並分享奪冠經驗說：「在韓國大賽時的緊張不是影響表現的那種，而是為了隨時應對突發狀況的專注感，所以我不太會因為緊張而發揮失常。」

對於柳志炫總教練稱他是「國家隊理想的第一棒」，申珉宰保持低調回應：「我只是把這看成延長的賽季，持續比賽對明年備戰有幫助，現在只專注於練習。」

不過，當話題轉向2026年世界棒球經典賽（WBC），他也露出企圖心：「當然想打WBC，這不是我能決定的，但我會盡力爭取。」屆時他將與旅美球員金慧成（洛杉磯道奇）等人競爭二壘位置。

目前韓國代表隊外野手僅剩4人，曾在LG守過外野的申珉宰也展現彈性表示：「如果教練要我守外野，我隨時可以上場，我有信心。」