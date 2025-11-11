韓華鷹感謝球迷！舉辦超大型祭典　季後賽每場施放煙火有原因

▲韓華鷹睽違19年闖進韓國大賽，以第2名結束本賽季。（圖／截自韓華鷹IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒韓華鷹本季睽違19年重返韓國大賽，球團確定將於本月30日在大田舉辦超大型煙火慶典，慶祝創團40周年與晉級韓國大賽，預計以盛大的煙火與無人機秀回饋球迷支持。

韓華鷹球團表示，值此創團40周年之際，為感謝一直熱情應援球隊的市民與球迷，以及協助打造優質球場的大田市與相關人士，特別準備了這場活動，目前出席者等細節仍在協商中。

根據韓聯社等媒體報導，地點位於大田EXPO科學公園及EXPO大橋一帶，屆時預計將有大規模煙火秀與無人機表演。

韓華鷹母企業韓華集團自2000年起，便以社會公益活動的一環，每年於汝矣島漢江公園一帶舉辦世界煙火節。

以火藥事業起家的韓華集團，在帶動韓國基礎產業發展的同時，今年迎來球團創立40周年與晉級韓國大賽的雙重喜事，預計將以華麗煙火為大田市民帶來喜悅。

本季韓華鷹在1992年後睽違33年於上半季結束時暫居首位，並一路與LG雙子競爭至例行賽最後，最終以第2名成績直接晉級季後賽。

在季後賽中，韓華鷹面對經歷外卡賽與準季後賽晉級的三星獅，鏖戰至第5戰，韓華鷹最終獲勝，成功睽違19年重返韓國大賽舞台。

雖然最終在韓國大賽中以1勝4敗不敵LG雙子，僅獲亞軍，但年輕球員與老將們在這段秋季征戰中獲得寶貴的大賽經驗，也讓外界對球隊的未來充滿期待。

此外，韓華在今年季後賽每場主場比賽結束後，不論勝敗皆施放煙火，為球迷留下難忘回憶，球團說明，「這是會長為了鼓勵球員，並表達對球迷感謝而特別準備的煙火表演。」