樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

▲林泓育。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿無預警更換總教練，引發外界熱議。部分球員在冠軍教頭古久保健二卸任後，於直播中表達對球團的不滿。樂天應援團團長 Aby 於11日深夜開啟直播，球員 林泓育、林立、張閔勛、宋嘉翔等人相繼上線，為「阿公」古久保聲援，過程中也流露出對球團內部的諸多不滿。

直播中，Aby 擔心球員言論太直會惹出問題，林泓育反問：「Aby，你都敢來這家公司上班了，有什麼好怕的啦！」Aby提到，球員可以反饋意見，畢竟「球員最大」。林立隨即笑著糾正：「球員哪有最大，亂講！球團才大好不好。」林泓育也附和：「球員只有被告知的份，連總教練都只有被告知的份，那你覺得呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林立打趣說：「搞不好明天就被Fire（開除）了。」Aby趕緊回應：「不可能啦。」林泓育則語帶無奈地說：「打完冠軍都換總教練了，還有什麼不可能的？」林立苦笑接著說：「對啊，沒有做不到，本來不會拿冠軍的都拿冠軍了。」

直播內容引起大量球迷討論，甚至有粉絲在社群平台整理「懶人包」瘋傳。林立還在留言中打趣道：「開Google會議，我先邀領隊。」隨後他直接加入直播，與林泓育一搭一唱。林立說：「不要一直找阿公啦，他搞不好在睡覺、還在難過。」林泓育也回應：「對啊！他還在反省自己哪裡做錯。」

桃猿在爭冠期間靠團隊烤肉活動強化凝聚力，直播中也提及「要再約烤肉」。不過林泓育也笑著爆料，有次聚餐竟是他先墊錢，公司之後才報銷。