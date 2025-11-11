美媒點名洋基最有機會簽下今井達也　大都會也加入競逐行列

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒西武獅投手今井達也即將透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，吸引紐約兩支球隊洋基與大都會展開爭奪戰。

根據多家美媒11日（台灣時間）的報導，棒球專業網站《The Athletic》指出：「洋基隊預計將展開網羅行動。」記者羅梅洛（Francys Romero）也在社群平台 X上透露：「洋基被視為有力的競爭者之一。」

《The Athletic》報導指出，今井達也現年 27 歲，身材比一般投手嬌小（身高約 180 公分、體重約 70 公斤），但近年多位日籍矮個投手成功登陸美職，可能促使球團願意開出高額合約。記者布里頓（Tim Britton）預測，他有機會獲得 8 年、1.9 億美元 的長約，理由是他在日職的三振率與 2019 年加盟西雅圖水手的菊池雄星相近。

報導同時指出，紐約洋基是今井最有可能加盟的球隊之一。他目前在《The Athletic》的自由球員排行榜上名列第10。由於洋基先發輪值中的格瑞特・柯爾（Gerrit Cole）、卡洛斯・羅頓（Carlos Rodón）與克拉克・施密特（Clarke Schmidt）都將因手肘手術缺陣，球團急需補強先發戰力。

儘管今井的球威不如世界大賽 MVP、道奇隊投手山本由伸，但他被認為具有中段輪值，甚至二號先發的潛力。他在 2025 年投出 防禦率 1.92、投 163 又 2/3 局 的成績，職業生涯 8 年平均防禦率為 3.15。其投球武器庫包含 95 英里速球、滑球（本季揮空率高達 45%）、指叉球、曲球與伸卡球，近兩年三振率達 27%。

《The Athletic》球探專欄作家羅（Keith Law）則評論道：「今井的成功來自欺敵性。他的投球角度偏低、出手點極低，這在美職先發中相當罕見。雖然速球僅屬平均甚至略低，但因出手點特殊，使打者更難掌握。」

此外，紐約體育電視台 SNY 記者馬提諾（Andy Martino）報導，大都會同樣對今井有意，預計將加入競爭。不過他也分析指出，兩隊都不太可能開出像道奇隊給山本由伸（12 年、3 億 2500 萬美元，約新台幣 4880 億元）那樣的破紀錄合約。

另外，也有報導指出：「儘管球界球探普遍高度評價今井，但對於他的速球能否在美職賽場上具備足夠競爭力，意見仍有分歧。」