中職延攬日籍資深裁判木內九二生　蔡其昌期許深化台日執法交流

▲日籍資深裁判木内九二生加盟中職裁判團隊。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒大聯盟預計自明年起邀請日籍資深裁判加入執法團隊。聯盟今（10）日正式宣布，與日本資深裁判木內九二生完成簽約，他將自明年球季起加入一軍裁判陣容。秘書長楊清瓏也轉達會長蔡其昌的期待，希望藉此強化台、日兩地裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

木內九二生於2002年4月16日首次在中日龍對阪神虎的比賽中執法，擔任一壘審，自此展開職棒裁判生涯。其執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽與日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共事，也成為他與中職建立交流的起點。

此後，木內多次與中職裁判進行互動與交流。2017年與2023年，他以日本職棒裁判學校專業講師身分指導中職裁判；今年2月又在沖繩的裁判交流活動中授課，進一步深化雙方關係。木內表示，這些年來看到許多日本前輩來台指導，他心生嚮往；今年在沖繩與中職裁判交流後，更加堅定來台執法的決心，期盼迎接全新挑戰。

對於能加入中職裁判團隊，木內坦言深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他表示，中職裁判群都懷抱高度熱情投入工作，自己非常期待能與他們並肩執法。木內也提到，中職六支球團中有不少教練與球員來自日本，希望能透過自身角色，與他們在台灣共同努力、貢獻職棒發展。

談及裁判培育現況，木內感慨表示，近年無論在台灣或日本，願投身裁判工作的新人愈來愈少。他希望憑藉多年經驗，協助培育下一代裁判，並透過經驗分享強化年輕裁判的心理素質與專業信念。木內強調，此次來台不僅是全新挑戰，也期待與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判團隊。