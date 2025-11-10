運動雲

>

中職延攬日籍資深裁判木內九二生　蔡其昌期許深化台日執法交流

▲日籍資深裁判木内九二生加盟中職裁判團隊。（圖／中職提供）

▲日籍資深裁判木内九二生加盟中職裁判團隊。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為提升裁判專業度與執法品質，中華職棒大聯盟預計自明年起邀請日籍資深裁判加入執法團隊。聯盟今（10）日正式宣布，與日本資深裁判木內九二生完成簽約，他將自明年球季起加入一軍裁判陣容。秘書長楊清瓏也轉達會長蔡其昌的期待，希望藉此強化台、日兩地裁判間的合作，促進專業技術交流，達成共同成長的目標。

木內九二生於2002年4月16日首次在中日龍對阪神虎的比賽中執法，擔任一壘審，自此展開職棒裁判生涯。其執法資歷橫跨日本職棒例行賽、全明星賽、季後賽與日本大賽等多項賽事，並於2012年亞洲職棒大賽出任裁判，當時與中職裁判張展榮、紀華文共事，也成為他與中職建立交流的起點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此後，木內多次與中職裁判進行互動與交流。2017年與2023年，他以日本職棒裁判學校專業講師身分指導中職裁判；今年2月又在沖繩的裁判交流活動中授課，進一步深化雙方關係。木內表示，這些年來看到許多日本前輩來台指導，他心生嚮往；今年在沖繩與中職裁判交流後，更加堅定來台執法的決心，期盼迎接全新挑戰。

對於能加入中職裁判團隊，木內坦言深感榮幸，並特別感謝蔡會長、秘書長及聯盟同仁的支持與信任。他表示，中職裁判群都懷抱高度熱情投入工作，自己非常期待能與他們並肩執法。木內也提到，中職六支球團中有不少教練與球員來自日本，希望能透過自身角色，與他們在台灣共同努力、貢獻職棒發展。

談及裁判培育現況，木內感慨表示，近年無論在台灣或日本，願投身裁判工作的新人愈來愈少。他希望憑藉多年經驗，協助培育下一代裁判，並透過經驗分享強化年輕裁判的心理素質與專業信念。木內強調，此次來台不僅是全新挑戰，也期待與中職裁判團隊共同精進，透過跨國學習與交流，持續提升執法水準，攜手成為更優質的裁判團隊。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

統一獅教練團下周底定餅總有望續任　延攬古久保？球團不評論

統一獅教練團下周底定餅總有望續任　延攬古久保？球團不評論

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

古久保健二不續約震撼中職　下一步回悍將？球團：不評論個別人選

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

秋泳愚中文獻唱〈那些年〉

熱門新聞

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

2大聯盟兩投手涉賭博遭起訴

3山本由伸恐無緣WBC經典賽？

4大谷即將進入「5年4度奪MVP」名單

5三上悠亞加盟夢想家　應援場次成機密

最新新聞

1BWF向「羽壇藝術家」戴資穎說再見

2東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

3中職延攬日籍資深裁判木內九二生

4海神簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯離隊

5公鹿遭火箭逆轉！字母哥空砍37分

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿雙砲齊發！張趙紘、劉子杰開轟　逆轉KT巫師奪2連勝

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366