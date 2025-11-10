經典賽中華隊應援區曝光　東京巨蛋座位加賣、可站立吶喊助威

▲中華隊與韓國隊設內野應援席。（圖／經典賽購票官網）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年第6屆世界棒球經典賽將於明年3月登場，主辦單位公布最新票務與應援席安排。除了日本隊之外，中華隊與韓國隊也將首度設立「官方應援區」，屆時球迷可在球隊進攻時起立加油，營造更熱血的現場氣氛。

最大焦點在於應援區的增設，因應台灣與韓國的應援文化，讓球迷更享受賽事。在應援席配置上，日本隊出賽時，官方應援團將設於右外野看台；3月6日中華隊對日本的焦點之戰，中華隊應援區則安排於左外野部分區域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若為中華隊或韓國隊主場應援的賽事，球場內對應球隊休息區側的「指定席A」與「指定席B」部分座位將被劃為應援席，官方應援團將進駐一、三壘兩側內野區域，讓球迷能更近距離為球員吶喊助陣。

購票時程方面，日職會員將自11月10日啟動抽選預購，12月起開放Lawson Ticket會員購票，明年1月15日全面開賣。除了日本隊的4場比賽外，其餘6場賽事將增設外野指定席及內野第2層看台座位。

根據賽程，中華隊被分在C組，3月5日對澳洲、6日對日本、7日對捷克、8日迎戰韓國，連打4天毫無休兵。官方應援區與座位擴增，勢必讓球迷能更近距離為中華隊加油，全力拚戰晉級下一輪。

▲世界12強棒球賽東京複賽，東京巨蛋外野台灣應援團。（圖／記者李毓康攝）