巴特勒接管戰局！勇士31分宰溜馬止敗　沒柯瑞進攻仍顯「迷航」

Hops by Jimmy Butler III pic.twitter.com/k67ufVFNCs — Golden State Warriors (@warriors) November 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

金州勇士今（10）日在主場止住頹勢，在天王柯瑞（Stephen Curry）持續因病缺陣之下，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）全場15投10中攻下21分、9籃板、7助攻，率隊在末節轟出39比18攻勢，以114比83、31分差收下勝利，終止2連敗。

上季打進總冠軍賽的溜馬，本季面臨嚴重傷病問題，這一戰還是 「背靠背」出賽，勇士首節打出13比4的漂亮開局，替補上場後突然節奏大亂，從波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在此節還剩7分34秒拋投得分後，竟有超過5分鐘未投進任何一球，只靠庫明加（Jonathan Kuminga）兩次罰球撐場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴特勒在主場扛起全隊火力，率勇士痛宰溜馬止敗勢。（圖／達志影像／美聯社）

天王柯瑞因病連3戰缺陣，整體進攻少了主軸。直到第2節末段巴特勒接管比賽，連續持球強攻帶動全隊，才打出一波11比0的小高潮，半場以48比41領先7分。

「把球交給巴特勒」這幾乎是勇士今日唯一奏效的戰術，上半場他是唯一得分上雙的球員（10分），第3節再添7分、5籃板，第4節前3分半鐘又送出3次助攻拿4分，幫助勇士將領先擴大至14分。

▲39歲老將霍佛德復甦，投進4記三分。（圖／翻攝自X）

巴特勒全場21分來自禁區附近的拋投、上籃與近距離跳投，沒有一球超過20呎出手；7次助攻則直接製造19分。替補老將霍佛德（Al Horford）也打出加盟灣區以來的代表作，命中4記三分砍下12分、3阻攻，為比賽注入關鍵火力。

勇士雖在第4節拉開比分，但全場仍暴露出對柯瑞的依賴。主帥柯爾（Steve Kerr）多次嘗試讓板凳群分擔火力，卻效果有限。波傑姆斯基前3節8投僅2中、三分4投全失；庫明加更慘，9投1中、外線5投0中，全場僅5分。

Count 'em up 4️⃣@chase || Play of the Game pic.twitter.com/eWpxU9OWki — Golden State Warriors (@warriors) November 10, 2025

值得欣慰的是，穆迪（Moses Moody）替補帶來轉折。第3節他爆發拿下8分、2抄截，還製造一次罕見的四分打，全場貢獻13分、正負值+22，成為團隊能量來源。

勇士目前戰績回升到6勝5敗，但在沒有柯瑞的情況下，進攻端顯得支離破碎。這位灣區王牌周日（當地時間）於球隊訓練場進行個人練習，預計周一早上再進行評估，若狀況允許，將隨隊啟程前往奧克拉荷馬，力拚下一戰復出對雷霆。