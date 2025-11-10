運動雲

>

雷霆大逆轉灰熊率先奪第10勝　SGA吐真心話：不喜歡上季奪冠方式

記者游郁香／綜合報導

上季奪下總冠軍的奧克拉荷馬雷霆，本季延續火燙氣勢，今（10）日靠著當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟35分，在客場上演逆轉秀，以114比100擊退灰熊，成為聯盟開季勝場數率先上雙的隊伍。SGA近日受訪時直言，「不喜歡」上季奪冠的方式，期許團隊繼續進化。

雷霆此役開賽手感冰冷，上半場命中率僅39%、三分命中率更低至19%，一度落後多達19分，但SGA挺身而出，下半場率隊掀起反攻浪潮。第3節雷霆打出34比18的猛攻抹平差距，末節SGA再連中兩記三分球並完成「三分打」，個人單節獨拿9分，將領先拉開至雙位數，鎖定了勝局。

這場比賽雷霆下半場總計以63比38壓制對手，將對灰熊的連勝紀錄推進至14場，包含上季季後賽首輪的4場橫掃。SGA今日轟下35分、7籃板、6助攻和2抄截；榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）與米歇爾（Ajay Mitchell）各拿21分；禁區猛將哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）繳出18分、13籃板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA狂砍35分率雷霆逆轉灰熊，豪取本季第10勝。（圖／達志影像／美聯社）

灰熊方面，小傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下17分；考沃德（Cedric Coward）13分、10籃板；一哥莫蘭特（Ja Morant）18投僅中3球，手感極差只拿下11分。

身為衛冕軍的雷霆開季打出強勢表現，目前以10勝1敗的戰績傲視全聯盟，不過SGA近日接受《The Athletic》訪問時吐露真心話，「老實說，我並不喜歡我們上季贏球的方式。」

這位上季雙料MVP坦承，雷霆上季奪冠雖然夢幻，但球隊並未發揮真正的最佳水準，「那是我們第一次在季後賽打到最後，所以對我們而言是一種學習的經驗。要在季後賽成為例行賽時的那支球隊，就需要再上升到更高層次，更專注、更有紀律、更果斷、更具侵略性。」

▲▼雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲SGA坦言「不喜歡上季奪冠方式」，希望球隊本季展現更高層次的紀律與專注力。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆本季確實展現不同氣勢，在全聯盟攻防效率排名皆居前段班，防守效率第1、進攻第6，而這一切還是在少了二當家威廉斯（Jalen Williams）的情況下完成。

主帥戴格諾特（Mark Daigneault）上周曾透露球隊的心態轉變，「在進攻端，我們試著以『如果我們在次輪輸掉第7戰給丹佛』的心態來看待這個賽季。與其讓『我們贏了冠軍』這件事影響心態，我們反而把自己放在『若沒贏、功虧一簣』的角度去想，那樣我們會如何看待、又會怎麼準備？我們就是以這樣的方式自我要求，推動自己不斷進化。」

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大SGA霍姆格倫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

林家正橫濱DeNA測試！日媒讚12強台灣強打捕手　監督想親眼看看

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

「9戰6場」拿全能大三元　金塊約基奇打破上古神獸張伯倫紀錄

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

43歲韋蘭德還有油！大聯盟官網點名7名自由球員有望超乎預期

【柵欄突襲】婦人跟車出場遭「當頭棒喝」！網笑：安全帽質量真好XD

熱門新聞

快訊／台籃最震撼！　女神三上悠亞正式加盟夢想家啦啦隊

大聯盟兩投手涉賭博遭起訴　守護者投手「操縱投球」、後輩已被捕

山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

2大聯盟兩投手涉賭博遭起訴

3山本由伸恐無緣WBC經典賽？

4大谷即將進入「5年4度奪MVP」名單

5古久保卸任掀震撼！樂天球員錯愕發聲

最新新聞

1灰狼轟新高144分　艾德華茲領軍2連勝

2古久保回悍將？球團：不評論個別人選

3統一獅教練團下周底定！延攬古久保？

4經典賽中華隊東京巨蛋座位加賣

5古久保健二卸任桃猿教頭引日媒關注

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿雙砲齊發！張趙紘、劉子杰開轟　逆轉KT巫師奪2連勝

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

【恐怖大車】新社花海才開幕！遊覽車「跨雙黃線」撞機車情侶

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366