雷霆大逆轉灰熊率先奪第10勝　SGA吐真心話：不喜歡上季奪冠方式

記者游郁香／綜合報導

上季奪下總冠軍的奧克拉荷馬雷霆，本季延續火燙氣勢，今（10）日靠著當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟35分，在客場上演逆轉秀，以114比100擊退灰熊，成為聯盟開季勝場數率先上雙的隊伍。SGA近日受訪時直言，「不喜歡」上季奪冠的方式，期許團隊繼續進化。

雷霆此役開賽手感冰冷，上半場命中率僅39%、三分命中率更低至19%，一度落後多達19分，但SGA挺身而出，下半場率隊掀起反攻浪潮。第3節雷霆打出34比18的猛攻抹平差距，末節SGA再連中兩記三分球並完成「三分打」，個人單節獨拿9分，將領先拉開至雙位數，鎖定了勝局。

這場比賽雷霆下半場總計以63比38壓制對手，將對灰熊的連勝紀錄推進至14場，包含上季季後賽首輪的4場橫掃。SGA今日轟下35分、7籃板、6助攻和2抄截；榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren）與米歇爾（Ajay Mitchell）各拿21分；禁區猛將哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）繳出18分、13籃板。

▲SGA狂砍35分率雷霆逆轉灰熊，豪取本季第10勝。（圖／達志影像／美聯社）

灰熊方面，小傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下17分；考沃德（Cedric Coward）13分、10籃板；一哥莫蘭特（Ja Morant）18投僅中3球，手感極差只拿下11分。

身為衛冕軍的雷霆開季打出強勢表現，目前以10勝1敗的戰績傲視全聯盟，不過SGA近日接受《The Athletic》訪問時吐露真心話，「老實說，我並不喜歡我們上季贏球的方式。」

這位上季雙料MVP坦承，雷霆上季奪冠雖然夢幻，但球隊並未發揮真正的最佳水準，「那是我們第一次在季後賽打到最後，所以對我們而言是一種學習的經驗。要在季後賽成為例行賽時的那支球隊，就需要再上升到更高層次，更專注、更有紀律、更果斷、更具侵略性。」

▲SGA坦言「不喜歡上季奪冠方式」，希望球隊本季展現更高層次的紀律與專注力。（圖／達志影像／美聯社）



雷霆本季確實展現不同氣勢，在全聯盟攻防效率排名皆居前段班，防守效率第1、進攻第6，而這一切還是在少了二當家威廉斯（Jalen Williams）的情況下完成。

主帥戴格諾特（Mark Daigneault）上周曾透露球隊的心態轉變，「在進攻端，我們試著以『如果我們在次輪輸掉第7戰給丹佛』的心態來看待這個賽季。與其讓『我們贏了冠軍』這件事影響心態，我們反而把自己放在『若沒贏、功虧一簣』的角度去想，那樣我們會如何看待、又會怎麼準備？我們就是以這樣的方式自我要求，推動自己不斷進化。」