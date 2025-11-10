大谷翔平即將進入「5年4度奪MVP」神級名單　喬丹都未達成

▲大谷翔平持續締造歷史紀錄，挑戰北美體壇「神級名單」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平，正朝向北美體壇的傳奇名單邁進。根據《MLB Network》報導，若他再次獲選MVP，將加入僅有4人達成的「5年間4度奪MVP」俱樂部，成為史上第5位締造這項「神級紀錄」的球員，連「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）都未能躋身其中。

北美四大職業運動史上，這份「神榜」的4人全都是各自時代的支配者。NBA傳奇羅素（Bill Russell）於1961至1965年間4度榮膺MVP，生涯率塞爾提克拿下11座總冠軍，背號「6」更被永久退休；現役的湖人天王詹姆斯（LeBron James）則在效力邁阿密熱火時期的2009、2010、2012、2013年完成此壯舉。

NHL傳奇葛雷茲基（Wayne Gretzky）堪稱「冰上支配者」，在1980至1987年間連續8年奪MVP，1989年再度拿下，生涯9度獲選，至今仍是北美體壇最多。MLB重砲龐茲（Barry Bonds）則於2001至2004年間連4年榮膺MVP，生涯7屆MVP紀錄，在美國職棒至今無人能破。

▲即便「籃球之神」喬丹也未能達成此項紀錄，大谷有望成為史上第5人。（圖／達志影像／美聯社）

而「籃球之神」喬丹雖於1988、1991、1992、1996、1998年共5度拿下MVP，但未曾在5年間奪下4次過，因此與這份名單失之交臂。

大谷翔平生涯已3度獲選MVP──分別在2021年、2023年（效力天使隊）與2024年（轉戰道奇後）。本季他再度獲獎被視為已是「板上釘釘」之事，美媒關注的焦點轉為「能否全票當選」。

MVP由美國全國棒球記者協會（BBWAA）30名記者投票決定，結果將於美東時間13日（台灣時間14日）透過《MLB Network》節目公布。若再度登頂，大谷將以31歲之齡正式躋身「5年4奪MVP」的神級殿堂，與北美體育史上最偉大的傳奇並列。