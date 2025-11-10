山本由伸恐無緣WBC經典賽？　日媒曝道奇考量可能「喊停」

▲山本由伸本季幫助道奇完成2連霸，勇奪MVP。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

剛在世界大賽率領道奇2連霸、榮膺MVP的「日本王牌」山本由伸，可能無緣明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）？根據日本媒體報導，道奇恐對他的參賽按下「暫停鍵」，一名曾在日、美兩地打球的前職棒球員也指出，「本人應該想出場，但距離開賽不到4個月，受傷風險實在令人擔憂。」

山本加盟道奇第2年迎來爆發，整季出賽30場拿下12勝、防禦率2.49，投出173.2局、狂飆201K，成為球隊最穩先發之一。若不是道奇牛棚多次「砸鍋」讓他失去勝投，他單季拿16勝也不令人意外。他去年曾因右肩盂脣撕裂休養3個月，今年能健康完投整季，對他意義非凡。

進入季後賽後，山本更化身「不敗之神」。他在國聯冠軍賽G2完投，僅被敲3安、失1分奪勝，世界大賽G2再度完投勝。G6在球隊背水一戰時投6局失1分拿勝，隔天G7更於9局險境登板救援，投到延長11局無失分，靠著「傳說中的34球」無失分壓制，率隊連兩年封王。

▲日媒憂心山本由伸恐無緣明年3月舉行的經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

一名曾在日、美兩地打球的前職棒球員難掩驚訝地說，「即使是在腎上腺素爆發的情況下，山本在世界大賽的投球仍是難以想像的等級。第3戰雖沒登板，但也在牛棚準備，身體承受的負擔肯定極大。過去在歐力士時期有過救援經驗，這次多少派上用場，但身體必然留下傷痕。」

「第7戰他回到休息區時，用手摸右臂的動作顯然是在確認緊繃狀態。明年3月要舉辦WBC，我認為他恐怕難以參賽。本人應該想出場，但距離開賽不到4個月，受傷風險實在令人擔憂。」

一位駐美記者披露，道奇可能會對山本的WBC出場「按下暫停鍵」。他提到，球團擔心投手在3月寒冷天氣中提前備戰，會增加受傷風險，「道奇雖擁有強大輪值，但史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都易傷，克蕭（Clayton Kershaw）又退休，可被視為『穩定戰力』的投手其實不多。」

▲山本在世界大賽G7以「傳說的34球」守成不失，成就傳奇。（圖／達志影像／美聯社）

「山本已被視為王牌戰力，球團絕對不希望他在開季前受傷而缺陣。至於大谷翔平，野手身分應會獲准出場，但以投手登板的可能性則不明朗。」

日本隊劍指2連霸，但陣容恐出現動盪。達比修有剛接受右肘韌帶重建手術（Tommy John），明年整季報銷；上屆功臣努特巴（Lars Nootbaar）10月也動了雙腳跟手術，參賽成疑。

一位日本體育報紙資深編輯強調，「上屆WBC時，鈴木誠也因左腹斜肌拉傷而退賽。受傷與狀況不佳是比賽的一部分。即使山本最終無法出場，也不該受到責備。無論是美職還是日職，都還有許多優秀的投手，千萬不要勉強自己。」