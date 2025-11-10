古久保健二卸任掀震撼！樂天球員錯愕不捨發聲　林智平盼他留二軍

▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿在9日亞洲職棒交流賽結束後投出震撼彈，宣布總教練古久保健二卸任。由於球團在球員不知情下，突然召集全隊發佈訊息，甚至交流賽都不是一軍主力球員所在的場合，消息傳出後，讓不少球員感到錯愕，在社群媒體上發文表達對「阿公」的不捨。

得知換帥消息後，老將林智平在社群發文寫道：「不管上面是什麼想法？至少要讓他留在二軍！！謝謝。」語氣中透露不捨與惋惜。

今年榮獲中職捕手「最佳九人」的張閔勛，從低谷中爬起來，也在社群上貼出全隊上週參加頒獎典禮的合照，而這張照片背景正是古久保健二獲頒「年度最佳總教練」時手握獎座發表感言的畫面，張閔勛在照片上打上「最佳總教練」字樣，並附上獎盃符號，表達敬意。

另一年輕捕手宋嘉翔在限時動態中貼出古久保獲頒最佳總教練獎的照片，並寫下：「教會我如何成為獨當一面的選手。」

左投林子崴也說，「即使早知道了也還是對我們訴說著期望，謝謝你辛苦了。」成晉用日文說，「おじいさんお疲れ様でした 。お世話になりました。（阿公，辛苦了。承蒙您的照顧）。」

