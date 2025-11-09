▲黑豹旗／北科附工開局猛攻奠勝基 9比4退普門中學晉32強。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）



記者胡冠辰／綜合報導

中信盃黑豹旗9日在三重棒球場進行64強賽事，桃園北科附工火力全開，首局就靠著耐心選球與關鍵長打猛攻4分奠定勝基，最終以9比4擊敗高雄普門中學，順利挺進32強。

北科附工開賽展現驚人攻勢，蘇呈儒率先選到保送上壘，黃宥傑隨後敲出中外野深遠二壘安打帶回首分，幫助球隊1比0先馳得點。

普門中學先發投手莊偉晟控球不穩，連續出現觸身與四壞保送，北科附工靠著尢丞翊的觸身球保送再添一分；普門緊急換上陳宥銘救火，但情勢仍難挽回，滾地球與暴投又讓北科附工再下兩城，首局結束便以4比0遙遙領先。

普門打線前兩局未能敲出安打，直到第3局才靠四壞球與耐心選球擠出壘包，但未能掌握機會；北科附工此時更換投手，由李唐銘接手後表現穩定，成功止血，以三振化解滿壘危機。

兩隊中盤互有攻守，北科附工在5局上再度擴大領先，靠著對方守備失誤與尢丞翊的高飛犧牲打追加兩分，將比數拉開到6比0。

普門中學在5局下靠著陳韋帆的高飛犧牲打攻下全場首分，但整體攻勢零星；反觀北科附工在7局上再掀一波攻勢，陳定捷兩出局時敲出關鍵二壘安打掃回兩分，隨後代打黃宇汯補上安打再添1分，讓比數來到 9比1。

普門雖在7局下展開反攻，連續安打與暴投追回3分，但仍無力逆轉，最終北科附工9比4拿下勝利。