猿將日本取經！賴胤豪研究滑球　許賀捷驚呼數據成長：自己都嚇到

▲賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿10月底派員前往橫濱DeNA秋訓與Next Base訓練中心，球隊在奪冠後即刻啟程，由投手曾家輝、賴胤豪與野手張趙紘、許賀捷組成訓練團，10月31日出發，11月5日返台。兩位年輕球員賴胤豪與許賀捷皆表示，此行收穫豐富，對未來調整方向有明確幫助。

賴胤豪提到，這次在日本主要學到球路設計與投球心態的部分，「球路設計吧，還有投球的心態，大概是這樣。」他表示這次前往兩個地點訓練，「我們有去Next Base，也有跟橫濱一起訓練。他們那邊的資源都不錯，所以能知道自己哪裡有缺點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在Next Base使用高科技設備進行投球分析，他說：「就是比較先進的設備，可以看到自己的出手角度、投球軌跡之類的。」透過數據檢視後，也讓他更清楚需要改進的地方，「應該是滑球吧，這顆球對我來說是比較大的隱患，品質不是那麼好的一顆球。」

他表示，未來訓練會以滑球與其他球種的改良為主，「稍微改良一下。」實戰中也嘗試運用學到的內容，「有用上，但還是有幾顆不是我想要的那種品質。」

交流賽面對日本職業打者，賴胤豪並不緊張，「我沒有給自己太大壓力，我的想法是要去試試看在日本學的東西，當作實戰經驗。」他也提到，與樂天金鷲隊的台灣投手柏翔差點同場對決，「差點對到他，我們之前在華南金控盃青少棒有當過隊友，晚宴的時候有打招呼。」

野手許賀捷則分享，這次赴日訓練對打擊幫助很大，「我覺得這次去日本收穫蠻多的，就是在打擊的部分。」他表示前兩天在Next Base透過數據分析進行調整，「他們會把整個揮棒軌跡、身體每個動作都記下來，再用影像看，幫我們做調整。」

在訓練過程中，他被指出蓄力動作太小、下半身力量使用不足，「他們教我一些運用下半身力量的動作，在那一小時之內練完再打，數據就直接提升，我跟教練都嚇到。」

他說，擊球的出速和擊球品質都有明顯提升，「打到球的感覺比較不一樣，比之前更有力量。」許賀捷形容，擊球時的力量更能灌進球內，「擊球初速有差，球打出去的感覺比較實，不像以前會空空的。」