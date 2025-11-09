不滿湖人慘敗給傷兵滿營老鷹　瑞迪克痛批：沒什麼值得喜歡的地方

▲瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人今（9）日以102比122慘敗亞特蘭大老鷹，總教練瑞迪克（JJ Redick）對球員本場比賽表現極為不滿。

湖人本季開局強勢，在此役前戰績為7勝2敗，瑞迪克一直強調希望球隊能維持穩定水準。

然而老鷹成為搗亂者，他們在首節就攻下37分，半場差距擴大到14分，第3節結束時更被拉開至26分，比賽最終以20分之差落敗，老鷹以強大火力轟垮湖人，值得一提的是，老鷹本場得到122分火力全開，是建立在楊恩（Trae Young）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）等主力缺陣的情況下。

瑞迪克賽後神情明顯沮喪，他受訪時間很短且語氣冷淡，有記者問，「是否有什麼特別的地方導致球隊開局陷入困境，無法打出節奏？」瑞迪克回應，「今晚沒什麼值得喜歡的地方。」

另位記者追問，「你之前提過，當其他球隊少了主力時，反而更容易團結起來，你覺得這場是老鷹表現出那股凝聚力，還是更像你們自己的問題？」瑞迪克回答，「他們展現了該有的努力、緊迫感與身體對抗強度。」

三分投射、球的流動與失誤控制成為勝負關鍵，老鷹在這3項數據全面壓制，全場命中16記三分球、傳出37次助攻、僅發生11次失誤；湖人則僅有12記三分、23次助攻，卻出現高達20次失誤。