林家正參與火腿秋訓後馬不停蹄　再赴橫濱加入DeNA秋訓

▲林家正。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）



記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒報導，繼10月31日至11月3日參加火腿秋訓後，台灣旅美好手林家正再橫濱加入DeNA秋季訓練，訓練期間預計自11日起至14日止。

林家正在2024世界12強棒球賽中代表台灣出戰，於冠軍戰對上日本武士隊時，從讀賣巨人投手戶郷翔征手中擊出右外野陽春全壘打，幫助台灣擊敗日本，勇奪世界第一，也讓他一戰成名。

林家正1997年6月26日出生於台北市，自高中階段即赴美發展，畢業於亞利桑那州立大學；2019年美國職棒選秀中，他在第14輪（總順位第422名）被亞利桑那響尾蛇選中。

雖未登上大聯盟，他在小聯盟累積出賽208場，打擊率 0.217，共擊出3支全壘打、63分打點；2024年代表台灣出戰國際賽後，他於本季先效力奧克蘭運動家隊旗下2A米德蘭（Midland）球隊，隨後轉戰美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs），但未能打出理想成績，22場比賽打擊率僅0.153。

根據DeNA球團公布的資訊，林家正將以測試生身分參加秋季訓練，爭取加入球團的機會；DeNA近年積極尋求具國際經驗的新秀與潛力球員，此次網羅具有旅美資歷的台灣捕手，顯示球團對於亞洲市場及外籍球員補強的重視。



