從投手到強打！林安可引日媒高度關注　憧憬柳田悠岐打擊風格

統一獅強打林安可日前正式行使旅外球員權利，繼味全龍徐若熙之後，成為本季第二位申請旅外的球員；根據《Full Count》今日報導指出，林安可不僅在球場上火力驚人，更在場下展現對日本文化的深厚興趣，他說：「日本哪裡都很乾淨，連杯麵的細節都充滿了待客之道。」

今年結束職棒生涯第7個球季的林安可，本季在中職以打擊率.318（聯盟第2）、23支全壘打、73分打點（皆為聯盟第3）的成績，繳出個人生涯代表作；林安可的棒球路起點並非打者，而是投手。

林安可在大學時期主投，2018年曾參加日本樂天金鷲隊的秋季訓練營，甚至挑戰入團測試，雖然最終未能簽約，但那段經驗讓他與日本棒球文化產生深厚連結。

他接受日媒訪問時回憶說：「那時是經由經紀公司介紹，對方問我『要不要去參加日本的入團測驗？』因為我是投手，所以很憧憬中日龍的陳偉殷；不只是他的技術，而是他克服傷勢、在日本繼續努力的樣子讓我很感動，看到台灣的前輩們在日本活躍，我也希望有一天能到日本打球。」

2019年，林安可在CPBL選秀中被統一獅以第1指名選進，起初以投手身分被期待，甚至被視為「二刀流候補」，他回憶當時的心境：「我原本是以投手身分被指名，但我覺得自己的優勢是能同時做投手和打者；雖然投手部分不太順利，但現在能以野手身分繼續打球，我很開心，當初只是想著『如果兩邊都能做，就試試看吧』，就是那樣的心情。」

在教練的建議下，他選擇專注於打擊訓練。轉型後的他迅速展現潛力，2020年一舉奪下新人王、全壘打王與打點王，成為聯盟頂尖強打者之一；2023年代表台灣參加世界12強賽，未來在WBC再度披上國家戰袍幾乎是板上釘釘，而他本人也坦言希望能在不久的將來挑戰日本職棒。

除了在球場上的拼勁，林安可私下對日本文化充滿興趣。他多次造訪日本，無論是旅遊或觀賽，都對這個國家留下深刻印象。

「我常常去大阪的環球影城，今年也打算再去；下一次想去迪士尼樂園看看，日本真的哪裡都很乾淨，食物也很好吃，我喜歡拉麵和燒肉。」

由於統一獅的母公司正是台灣7-Eleven的經營者，他對日本便利商店文化更是讚不絕口：「像杯麵上有『熱水加到這裡』的線，這就很日本，對細節的講究真的很厲害。」

談到心中的偶像，林安可毫不猶豫說出軟銀鷹外野手柳田悠岐的名字，「柳田選手的打擊真的非常厲害，令人尊敬，」林安可表示，柳田那種豪邁又兼具力量的揮棒風格，正是他所嚮往的理想型。

「我很希望自己也能像他那樣，既有力量又有速度，帶給球迷震撼的感覺。」他最後說。