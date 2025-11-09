運動雲

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著現行集體勞資協議（CBA）即將於明年到期，MLB與球員工會（MLBPA）在薪資議題上暗潮洶湧，去年夏天MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）與費城費城人超級球星哈波（Bryce Harper）的對峙事件，近期再被揭露全新爆炸性細節。

去年，曼佛瑞按年度計畫拜訪30支球隊更衣室，其中一次來到費城費城人的休息室；根據ESPN記者Jeff Passan去年報導，多個消息來源證實，談話過程觸及可能實施薪資上限（salary cap）的議題。

「費城費城人球星哈波在會議中與曼佛瑞面對面站著，對他說：如果你要談薪資上限，就滾出我們的休息室。」

消息來源指出，曼佛瑞雖未明確說出「salary cap」，但關於球隊經濟運作的討論已引爆哈波情緒；這場會議持續超過一小時，被視為MLB試圖改善與球員的關係。

然而，這起對峙並未結束，在近期的podcast《Agent Provocateur》中，知名體育經紀人Allan Walsh透露，當時聯盟高層（節目稱副主席）對哈波回嗆：「不要再對主席講那種話，不要再在公開場合那樣不尊重他，人就是這樣被丟到溝裡去的。」

Walsh強調，他的消息為第一手來源，已盡所有必要查證，並指出：「這不是一般八卦，而是球員被恐嚇。」

曼佛瑞造訪各隊，被MLB宣稱是為改善與球員關係，但多名勞資議題專家指出，這更像是老闆方刻意搶占談判先機的公關策略，尤其在缺乏薪資上限長期受MLBPA強烈反對的前提下。

在MLB與球員工會即將展開談判前夕，威脅球員的細節才浮出檯面，引發外界質疑。

