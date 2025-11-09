台灣2:3惜敗韓國錯失亞錦賽冠軍　U16女排隊員球場哭成一片

記者柯沛辰／綜合報導

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣U16女排8日在四強賽擊退中國，順利挺進冠軍賽，突破前一屆季軍成績，可惜9日在冠軍戰與韓國一路戰到第5局，終場仍以2比3落敗，拿下亞軍，讓在場台灣小將們哭成一片。

這支由15歲主攻手陳亭伊領軍的台灣隊，搭配防守核心詹子昀及掌握進攻節奏的舉球員謝晨晞，在本次賽事表現亮眼，8日靠著精彩的團隊搭配，擊敗平均身高180公分、身材高大的中國女排，寫下隊史最佳成績，進一步挑戰隊史首座冠軍。

▲U16女排亞錦賽，台灣表現亮眼，昨以3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation，下同）

台灣隊9日與韓國隊爭奪冠軍寶座，首局就形成拉鋸戰，一度被逼到24比24的Deuce局面，所幸仍以28比26先馳得點，但第二、三局，分別以21比25、11比25讓出，韓國隊率先聽牌。

第四局開始，在主將陳亭伊連續發球得分的帶領下，台灣隊士氣大振，一舉逆轉比分，以25比19拿下第四局，雙方扳平局面。可惜第五局，台灣隊開局落後，一直處於追分的被動狀態，即便一度追到僅剩1分差距，但最終仍以13比15落敗。

總教練侯雅惠接受《中央社》採訪時表示，隊員們身材不具優勢，仍與亞洲列強打得有來有回，還突破隊史最佳摘下亞軍，已經讓平常沒看排球的人都開始關心戰況，令她感到非常驕傲，畢竟第五局就是看誰更敢打，大家都盡力拿出最好表現了，期待明年U17世錦賽再把冠軍討回來。