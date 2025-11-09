運動雲

>

台灣2:3惜敗韓國錯失亞錦賽冠軍　U16女排隊員球場哭成一片

記者柯沛辰／綜合報導

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣U16女排8日在四強賽擊退中國，順利挺進冠軍賽，突破前一屆季軍成績，可惜9日在冠軍戰與韓國一路戰到第5局，終場仍以2比3落敗，拿下亞軍，讓在場台灣小將們哭成一片。

這支由15歲主攻手陳亭伊領軍的台灣隊，搭配防守核心詹子昀及掌握進攻節奏的舉球員謝晨晞，在本次賽事表現亮眼，8日靠著精彩的團隊搭配，擊敗平均身高180公分、身材高大的中國女排，寫下隊史最佳成績，進一步挑戰隊史首座冠軍。

▲▼U16女排亞錦賽台灣3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲U16女排亞錦賽，台灣表現亮眼，昨以3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation，下同）

台灣隊9日與韓國隊爭奪冠軍寶座，首局就形成拉鋸戰，一度被逼到24比24的Deuce局面，所幸仍以28比26先馳得點，但第二、三局，分別以21比25、11比25讓出，韓國隊率先聽牌。

第四局開始，在主將陳亭伊連續發球得分的帶領下，台灣隊士氣大振，一舉逆轉比分，以25比19拿下第四局，雙方扳平局面。可惜第五局，台灣隊開局落後，一直處於追分的被動狀態，即便一度追到僅剩1分差距，但最終仍以13比15落敗。

總教練侯雅惠接受《中央社》採訪時表示，隊員們身材不具優勢，仍與亞洲列強打得有來有回，還突破隊史最佳摘下亞軍，已經讓平常沒看排球的人都開始關心戰況，令她感到非常驕傲，畢竟第五局就是看誰更敢打，大家都盡力拿出最好表現了，期待明年U17世錦賽再把冠軍討回來。

▲▼U16女排亞錦賽台灣3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation）

關鍵字： U16亞錦賽排球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

【料理鼠王嘉義版】30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃！崩潰畫面曝

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

3傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

4兄弟開會檢討包含討論自由市場3人

5高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

最新新聞

1MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

2台灣2:3惜敗韓國！　U16女排隊員球場哭成一片

3道奇秋聯小將見證世界大賽奪冠

4喬帥逆轉奪雅典賽冠軍！

5陳致傑闖入擊劍世界盃8強　寫下台灣第一人紀錄

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

高野圭佑加盟山羊兄弟！　回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366