運動雲

>

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

▲▼台南立人總教練陳冠儒（上）、先發投手陳炤廷（下）。（圖／陳重光文教基金會提供提供）

▲▼台南立人總教練陳冠儒（上）、先發投手陳炤廷（下）。（圖／陳重光文教基金會提供提供）

▲▼台南立人總教練陳冠儒（上）、先發投手陳炤廷（下）。（圖／陳重光文教基金會提供提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於全新完工、正式冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」開打。不僅場名更新，球場也換上人工草皮，睽違5年再度參賽的台南立人國小對新場地充滿興奮。主辦單位更預做準備，若颱風來襲，將首創在「大魯閣打擊場」以科技設備決勝負。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青年公園棒球場是符合少棒規格的標準場地，2024年由台北市體育局完成人工草鋪設，謝國城棒球文教基金會也投入1500萬元修繕與增設外野觀眾席，期許成為國內少棒的重要舞台。

立人國小開幕戰對上高雄壽天國小，從1比7落後一路追到5比7，可惜仍飲恨落敗。總教練陳冠儒笑說：「小朋友第一天很興奮，還在熟悉場地，整體表現我已經很滿意。」

立人國小棒球隊歷史悠久，日治時期以來培育出許多職棒好手，包括羅德名投莊勝雄、洛杉磯奧運銅牌國手吳復連等。近年因前教練劉冠豪離世，球隊一度低潮，上次出征重光盃已是2020年。

陳冠儒表示：「這次能再打進重光盃很開心，我們的目標是八強。」他透露球隊半數球員來自社區棒球，「這些孩子不只球技好，課業也兼顧，尤其數學、國文都很優秀，升上國中銜接沒問題。」

其中，開路先鋒李耘皝是亮點之一，他在4局敲出2分打點三壘安打，另有一次保送。他平時就讀美術班，能文能武，「這次第一次打第一棒，教練交代任務就是上壘、觀察對手投手。」

李耘皝笑說，從社區到校隊強度差很多，「練球跟比賽都更密集，但我平常還是正常上課，以讀書為重，所以沒壓力。」

開幕典禮上，陳重光文教基金會董事長陳炳甫勉勵小選手：「棒球不一定是你未來的職業，但能成為一輩子的興趣。我們還安排搭貓纜、逛動物園，希望大家以球會友、開心比賽。」

陳炳甫同時宣布，如果四強賽遇颱風攪局，將移師「大魯閣打擊場」，利用「九宮格投球機」與「HitTrax打擊模擬器」決定勝負，「感謝贊助單位支持，讓我們能用不同方式完成比賽，但相信大家還是希望靠實力分出高下。」

此外，大會感謝元英企業提供選手MLB等級復健與治療支援。總經理廖義璜表示：「推廣棒球不只是培養球技，也要教孩子懂得保護自己、珍惜身體，讓每次揮棒都帶著健康與希望。」

開幕尾聲由「山羊兄弟」登場掀起高潮，吳俊億、簡富智與日籍投手高野圭佑現身與小球員玩成一片。負責致詞的「小飛機」陳冠任以經典飛翔姿勢登場，他勉勵學弟們：「打球會遇到挫折，但要當好隊友，多鼓勵彼此，保持笑容、全力以赴，也感謝家長對孩子的支持。」

關鍵字： 少棒台南立人國小重光盃棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

孫儷管理體重「吃飯用秤」　笑：沒限制我可以一直吃

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

3道奇維西亞愛女不幸過世

4戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

5戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

最新新聞

1重光盃若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

2獵鷹沒「半獸人」照砍112分大勝勇士　

3雲豹7人得分上雙豪取4連勝

4古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

5高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【以為沒人發現？】騎士逆向買檳榔被警察全程目睹 下秒直接開抓XD

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366