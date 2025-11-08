重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

▲▼台南立人總教練陳冠儒（上）、先發投手陳炤廷（下）。（圖／陳重光文教基金會提供提供）



記者楊舒帆／綜合報導

2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽8日於全新完工、正式冠名的「青年公園謝國城紀念棒球場」開打。不僅場名更新，球場也換上人工草皮，睽違5年再度參賽的台南立人國小對新場地充滿興奮。主辦單位更預做準備，若颱風來襲，將首創在「大魯閣打擊場」以科技設備決勝負。

青年公園棒球場是符合少棒規格的標準場地，2024年由台北市體育局完成人工草鋪設，謝國城棒球文教基金會也投入1500萬元修繕與增設外野觀眾席，期許成為國內少棒的重要舞台。

立人國小開幕戰對上高雄壽天國小，從1比7落後一路追到5比7，可惜仍飲恨落敗。總教練陳冠儒笑說：「小朋友第一天很興奮，還在熟悉場地，整體表現我已經很滿意。」

立人國小棒球隊歷史悠久，日治時期以來培育出許多職棒好手，包括羅德名投莊勝雄、洛杉磯奧運銅牌國手吳復連等。近年因前教練劉冠豪離世，球隊一度低潮，上次出征重光盃已是2020年。

陳冠儒表示：「這次能再打進重光盃很開心，我們的目標是八強。」他透露球隊半數球員來自社區棒球，「這些孩子不只球技好，課業也兼顧，尤其數學、國文都很優秀，升上國中銜接沒問題。」

其中，開路先鋒李耘皝是亮點之一，他在4局敲出2分打點三壘安打，另有一次保送。他平時就讀美術班，能文能武，「這次第一次打第一棒，教練交代任務就是上壘、觀察對手投手。」

李耘皝笑說，從社區到校隊強度差很多，「練球跟比賽都更密集，但我平常還是正常上課，以讀書為重，所以沒壓力。」

開幕典禮上，陳重光文教基金會董事長陳炳甫勉勵小選手：「棒球不一定是你未來的職業，但能成為一輩子的興趣。我們還安排搭貓纜、逛動物園，希望大家以球會友、開心比賽。」

陳炳甫同時宣布，如果四強賽遇颱風攪局，將移師「大魯閣打擊場」，利用「九宮格投球機」與「HitTrax打擊模擬器」決定勝負，「感謝贊助單位支持，讓我們能用不同方式完成比賽，但相信大家還是希望靠實力分出高下。」

此外，大會感謝元英企業提供選手MLB等級復健與治療支援。總經理廖義璜表示：「推廣棒球不只是培養球技，也要教孩子懂得保護自己、珍惜身體，讓每次揮棒都帶著健康與希望。」

開幕尾聲由「山羊兄弟」登場掀起高潮，吳俊億、簡富智與日籍投手高野圭佑現身與小球員玩成一片。負責致詞的「小飛機」陳冠任以經典飛翔姿勢登場，他勉勵學弟們：「打球會遇到挫折，但要當好隊友，多鼓勵彼此，保持笑容、全力以赴，也感謝家長對孩子的支持。」