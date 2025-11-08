運動雲

雲豹7人得分上雙豪取4連勝　莊博元首度先發砍新高14分

▲▼雲豹高錦瑋、莊博元、克羅馬。（圖／雲豹提供）

▲雲豹莊博元。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今日進行本季主場開幕戰，面對來訪的台新戰神團隊火力全開，共有7人得分上雙，克羅馬與高錦瑋兩人合力貢獻50分，終場以122比102擊敗對手，奪得開季4連勝。總教練羅德爾賽後表示，「其實今天這場勝利並不容易，台新是很有天賦的球隊，球員也很會得分，但後面我們進入區域防守時的確很有幫助，特別是籃板部分，這是我們一直強調的重點。」

雲豹首節打完雖以29比33落後，但克羅馬一開賽手感救火燙，單節攻下17分，第2節開始小高、米勒、莊博元與林信寬多點開花，一口氣攻下40分逆轉並拉開領先差距，最終以20分之差贏得勝利。克羅馬全場攻下29分、8籃板與6助攻，小高則是21分、6助攻，莊博元則是首度先發就寫下14分的個人新高紀錄。

▲▼雲豹高錦瑋、莊博元、克羅馬。（圖／雲豹提供）

▲雲豹高錦瑋。（圖／雲豹提供）

「其實我就是一直持續精進自己，不會想說自己沒上場會怎樣，也不會得失心很重，而是每天都把自己準備好，機會來了就好好把握，我今天任務就是在防守上盡量讓洛夫頓不要有太好的出手，進攻時若場上有空檔造會盡量把握。」莊博元說。

小高也認為，莊博元本身就是一名很投入訓練的球員，而且在額外的練球時間，更會加強投籃、體能，他真的很要求自己，不需要特別提醒他什麼，在場上時，就是會跟他說一些比賽中的經驗分享而已。

▲▼雲豹高錦瑋、莊博元、克羅馬。（圖／雲豹提供）

▲雲豹克羅馬。（圖／雲豹提供）

雲豹今天的主場開幕戰，共吸引6023位球迷進場觀戰，球隊也順利奪得4連勝，小高說，「球隊以近期狀況來說，磨合的非常好，Michael(曹薰襄)加入後，我們也配合的相當不錯，他本來就有很棒的能力，防守上也能給對手很大壓力，我知道今天台新的策略是不讓我出手，所以我會盡量拉開空間，讓Micheal有更多的突破機會，這場勝利是團隊的勝利。」

迪亞洛此戰出賽20分鐘，攻下17分、抓11籃板，曹薰襄攻下11分、米勒11分14籃板，林信寬則是攻下14分。

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

