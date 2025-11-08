運動雲

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

▲樂天監督三木肇。（圖／記者胡冠辰攝）

▲樂天監督三木肇。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽8日上演樂天內戰，由樂天桃猿迎戰NPB東北樂天金鷲，猿隊靠張趙紘兩支二壘安打，一人包辦全隊3分打點的優異成績單，以3比1擊敗金鷲。

對於球隊兩天比賽火力串聯不佳，三木肇表示，無論面對KT巫師還是桃猿，對手投手群狀況都非常好，即便遭遇危機也能順利化解。

他坦言金鷲此次以年輕野手為主，關鍵時機未能掌握是輸球主因：
「年輕選手在機會的掌握上沒有處理得很好，有得分機會卻沒能串聯起來；我希望他們能從中獲取經驗，作為未來成長的養分。」

談到與台、韓球隊的差異，三木監督認為每個國家棒球文化不同，球隊最重要的是想贏的執念：「桃猿即便不是最佳陣容，但他們是台灣總冠軍隊，精神集中、想贏的意志非常強，是很值得我們學習的。」

隨後，三木肇逐一談到3位台灣球員：陽柏翔：「連兩場敲安，非常活躍，在自己的國家表現亮眼，應該會提升很多自信。」

蕭齊：「今天有點太緊張，雖然失了1分，但他的球質與條件非常好，我們仍對他有很高期待。」

宋家豪：「一如既往的霸氣，站上投手丘就是要跟打者對決，非常有自信。」

三木監督說，這兩場比賽對他們都是珍貴經驗：「在自己的國家出賽，這些畫面一定會深刻印在他們心中。」

三木肇特別提到桃猿主場的氛圍與日本不同：「可以感受到就是說，桃猿啦啦隊跟球迷以及球員是融為一體的，啦啦隊不斷地在場上給選手加油，選手感覺上也是說，那我就要回饋球迷對我的加油，所以在場上是非常拼命這樣子的努力，大家一起拼命想贏球，這種氛圍非常令人難忘。」

儘管最終以敗戰收場，但三木表示他會把這次交流賽深刻記在心中：「未來若再面對台灣或韓國，我們會抬頭挺胸，正面對決，展現更好的比賽內容。」

