感傷「戴資穎時代」結束了　英名球評：永遠懷念她帶來的純粹之美

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎昨（7）日晚間正式宣布退役，曾盛讚她是「史上最佳」女單選手的英國名球評「克媽」克拉克（Gill Clark），今（8）日再度發文致敬，她感傷表示，「戴資穎時代」真正結束了，「我將永遠懷念她所帶給羽球界的優雅、藝術感、謙卑，以及那份令人讚嘆的純粹之美。 」

克拉克在開頭寫道，「在每一位運動員的生涯中，終究都會有那麼一刻——那具被磨練至極致的身體開始反抗，或那份無止境的渴望逐漸消退。」她坦言，早在1年前戴資穎接受膝蓋手術時，就隱約知道這一天終會到來，「也許我們再也看不到她在球場上翩然揮拍的身影。」

▲▼克拉克盛讚戴資穎是羽壇最優雅的侵略者，也是她心中「史上最佳」女單。（圖／翻攝自IG）

▲英國名球評「克媽」克拉克再度發文致敬小戴，感性寫下「戴資穎時代真正結束了」。（圖／翻攝自IG）

「儘管希望渺茫，我仍懷抱一絲願望，盼望她能再度歸來。然而隨著她宣布退役，那微弱的希望也隨之消逝。再也無法親眼目睹戴資穎在球場上演繹藝術般的羽球，那意味著『戴資穎時代』真正結束了。」克拉克感嘆，現實的告別讓人深切體會到，一個時代的落幕。

她在文中回顧，自己先前曾撰文形容戴資穎是「有幸親眼見過的最出色羽球選手」，讚嘆她那「精緻的擊球手感、極具迷惑性的假動作，以及宛如舞蹈般的流暢移動」。她同時強調，小戴不僅以天賦征服羽壇，更以品格成就偉大，「她總是在勝利時保持謙遜，在失利時展現寬容大度。」

▲▼泰國名將依瑟儂連發多張合照，祝福宣布退休的好友戴資穎。（圖／翻攝自IG）

▲克拉克盛讚戴資穎是她見過最出色的羽球選手，兼具優雅與謙遜。（圖／翻攝自IG）

克拉克寫道，「戴資穎完美證明，一個人可以是最頂尖的球員、偉大的冠軍，同時仍堅守運動的道德價值。」小戴的體育精神與風度，是後輩學習的典範。

最後，她以深情的文字總結，「就像世界各地成千上萬的球迷一樣，我曾經，也將永遠懷念她所帶給羽球界的優雅、藝術感、謙卑，以及那份令人讚嘆的純粹之美。祝福妳在接下來的人生篇章中，一切順利、幸福快樂。祝妳退休快樂，戴資穎博士。」

關鍵字： 羽球戴資穎退役克拉克GillClark克媽

【前世情人還是輸了】女兒想一起睡卻被爸甩一邊XD

