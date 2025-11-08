韓國備戰WBC交手捷克　郭斌4K領軍投手群全場17K完封勝

▲韓國隊郭彬。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國隊邀請捷克隊在高尺巨蛋交流賽，首戰韓國以3比0完封捷克，展現強大投手戰力。先發投手郭彬兩局狂飆4K開局，韓國全場飆出17次三振，徹底封鎖捷克打線，拿下勝利。

捷克隊在2023年世界棒球經典賽首戰擊敗中國，靠著那一勝闖入2026年正賽，成為棒球新興國家的代表。不過面對韓國的火球軍團，捷克打者明顯招架不住，前5局陷入無安打困境。

韓國先發郭彬僅用2局就投出4次三振無失分，展現王牌身手。接手的金建祐（SSG）也繳出2局4K無失分表現，崔浚鏞（樂天）再接力1局3K無失分，韓國前5局送出11次三振，徹底壓制對手。6局由李昊成（三星）上場，被敲出捷克全場首安但無失分。8局登板的金澤延（斗山）更連續三振三名打者，氣勢如虹。9局由趙丙炫（SSG）收尾，雖被敲1安，但以三振結束比賽，鎖定勝局。

韓國隊在首兩局各拿1分，8局再添保險分，以3比0完封捷克。全場僅讓對手擊出3支安打，團隊共飆出17次三振，展現投手陣容深度。

捷克總教練查迪姆（Pavel Chadim）賽前表示，這次來韓是為了累積國際經驗，「韓國是世界頂尖強隊，也是我們明年WBC的對手，這次對決是很好的準備機會。」但捷克打線此戰全場遭韓國投手群壓制。