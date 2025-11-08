陽柏翔返台首戰太想表現「身體僵硬」　盼今天打出漂亮的安打

▲陽柏翔。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽今（8）日在樂天桃園棒球場進行第二戰，由樂天金鷲出戰樂天桃猿；首次隨隊返台比賽的陽柏翔，也談及自身心境跟感受。

陽柏翔國中畢業後便赴日留學，之後未再於台灣比賽亮相，他提及「應該是從高一開始吧，高一開始就沒有在台灣比賽了。」

談到當時選擇到日本發展的原因，陽柏翔坦言目的非常明確：「就是日本職棒，一定要上到日本職棒；因為本身就是喜歡日本職棒。」

在日本高校三年的訓練讓他體會到競爭的激烈，每個校隊可能有超過百名球員，只為搶9個先發位置；他表示，「自主訓練是蠻重要的，可以提升自己，然後可以比別人更好。」

雖然效力的球隊曾闖進甲子園，但陽柏翔因隊內比賽緊張出錯，被排除出18人名單，他坦言：「蠻可惜的。」

不過比起錯失甲子園，他更把高三夏季大賽的一次失誤視為真正的成長動力：「我在守備中有失誤，害球隊輸掉，所以這是我在職棒進步的動力。」

陽柏翔腳程是優勢，但本季在二軍出賽87場盜壘僅13次，被球隊點出仍有改善空間，「抓投手的Timing有點太慢了，所以這是我明年的課題。」

被問到是否有憧憬的前輩時，他回應希望自己未來能成為「打跑守兼具的球員」。

昨天交流賽首戰面對KT巫師，陽柏翔雖敲安，但其實是靠腳程跑出來的內野安打，「很久沒在台灣比賽，所以太想表現了，身體有點僵硬，」他希望今天能更放開，「希望可以漂亮的打安打出來。」

此外，他的家人也到場支持，但觀眾熱情讓他笑稱：「其實聽不到加油團應援聲，因為太多球迷了。」