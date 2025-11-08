運動雲

冬盟對決平鎮同梯黃錦豪　許庭綸先被嗆三振霸氣回：還早！

▲中信兄弟許庭綸、羅戈。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台中報導 

中信兄弟外野手許庭綸將參加今年冬季聯盟，預計將與老同學、現效力於日職讀賣巨人隊的育成左投黃錦豪正面交鋒。兩人自學生時期就多次在球場上對決，如今分別代表不同體系再度碰頭，讓許庭綸直呼既期待又熟悉。

「他（黃錦豪）從國小時就對決過了，因為我們那時念不同學校，有時比賽會碰上。」許庭綸笑說，兩人至今仍保持聯絡，「他在日本那邊就有傳訊息給我，說他要來台灣比賽，還嗆我說要三振我。」被問到如何回應，許庭綸笑著說：「我就回他說還早啦。」

許庭綸提到，雖然沒有常看到黃錦豪在日本的投球影片，但仍有關心對方近況，「他說他在那邊還在調整，也蠻累的，不過狀況看起來不錯。」回想青棒時期的隊內對抗賽的投打對決，他印象深刻地說：「他那時候球就蠻難打的，左投又高，球進來的角度比較特別，變化球也不錯。」

除了與黃錦豪重逢，冬盟期間還將對上來自日本、韓國的投手群。許庭綸表示：「就是希望能多吸取一些經驗。」

去年許庭綸曾赴沖繩參加類似冬季聯賽，今年改在台灣出賽，他認為強度會更高：「這邊都是職棒球員，日本那邊還會有一些社會人球隊，組成比較混合，所以我覺得這邊的競爭會更激烈。」

回顧去年赴日參賽的經驗，許庭綸認為幫助很大：「那時候學到很多關於自我安排的部分，要自己分配熱身、打擊、守備時間，連重量課表都要自己調整，讓我知道該怎麼準備比賽。」

