西武本部長直言林安可有魅力！同步關注石井動向 內外野雙線布局

▲林安可（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

NPB埼玉西武獅休賽季積極補強戰力，目標指向火力與內野深度的雙重強化；其中最受矚目的，是西武球團鎖定統一獅外野手林安可並展開深入調查；球團本部長廣池浩司對林安可高度評價，直言：「他的擊球速度很快，是非常有魅力的打者。」顯見西武對強化得分火力已有明確藍圖，林安可是名單中的優先人選。

除了林安可，西武也同步關注北海道火腿鬥士內野手石井一成的FA動向；石井於7日正式行使國內FA權，希望透過市場了解自身價值，「既然有這項權利，就想聽聽其他球團的評價，不能上場比賽就不好玩，最重要的是出場機會。」石井日前說。

石井本季出賽108場，打擊率.259、6轟、30分打點，並曾以先發身分在1～9棒之間彈性調整，展現守備與戰術適應力；他能守二、三壘與游擊，多面向能力與林安可的純火力型定位形成互補。

日本火腿方面已提出複數年合約，且允許宣言後留隊，但石井也坦言會在聽完其他球團報價後再做決定。

西武目前內野主力外崎修汰、源田壯亮皆已年滿 32 歲，陣容即將進入換血階段；而本季火力不足也是球隊迫切改善的課題，廣池部長表示，對於擁有FA資格的選手都會嚴謹評估，「我們確實對石井有興趣。」預計自13日談判解禁後，便會正式展開接觸。