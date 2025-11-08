運動雲

>

戴資穎退休離開國訓中心　不敢一一告別「怕止不住眼淚」

▲▼戴資穎離開國訓中心，內心有很多不捨。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

▲戴資穎離開國訓中心，內心有很多不捨。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

文／中央社

台灣羽球天后戴資穎昨天宣布正式退役，她今天透露，前幾天在準備離開國訓中心時就有送禮，但只有跟一些人告別，「因為我怕會控制不住情緒哭出來。」

戴資穎早在2023年的1場商業活動上就宣布2024年底要退休，只是沒想到，突如其來的膝傷，讓她巴黎奧運無法華麗落幕，還淚崩賽場；當時回台後就決定開刀治療，並且積極復健，直到昨天才透過社群平台宣布正式退役。

今年9月戴資穎在高雄巨蛋出席贊助商羽球活動，當時現場超過數千名觀眾，見證了戴資穎最後的揮拍英姿。戴資穎在接受中央社記者訪問時表示，終於把這句最難說出口的話說出來，心裡也輕鬆了許多，「早在幾天前準備離營（離開國訓中心）時就有送禮，但只有跟一些人告別，因為我怕會忍不住（落淚）。」

▲▼戴資穎28日在巴黎奧運進行羽球女子單打首戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴資穎正式宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

戴資穎提到，其實自己的房間裡東西不多，所以收拾起來沒有花很多時間，「倒是要收拾情緒花了一點時間。」 她透露，雖然正式退役後可以不用設定鬧鐘睡晚一點，「但我想我睡覺時間應該還是差不多，畢竟都幾十年固定了，所以早上可能也不會睡太晚。」

被問到是否會不捨待了10幾年的國訓中心，離開時有沒有多看一眼？ 戴資穎收拾起感性口吻，轉而搞笑地說：「不會啦，我就住在高雄，要看隨時都可以過來看，只是不知道還能不能進得去大門口就是了。」

戴資穎也透露，現階段還是要把膝蓋的復健課表做完做好，讓雙膝完全恢復正常，至於以後還打不打羽球，她笑說：「看看我到時候有沒有找到別的興趣吧。」

