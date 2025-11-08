4冠神射K湯空前低潮！獨行俠評估季中交易　拒投湖人大失策？

▲湯普森本季手感陷入低潮，獨行俠考慮交易他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠近況低迷，昔日「浪花兄弟」之一湯普森（Klay Thompson）狀態更陷入空前低潮，開季至今三分命中率不到3成。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，球團正積極評估交易K湯的可能性，準備在2月5日交易截止日前探測市場行情。

報導指出，「哈里森（Nico Harrison）與獨行俠管理層將在交易截止日前，探索關於湯普森的可能回報來源，多支球隊也在關注加福德（Daniel Gafford）的狀況。」

現年35歲的湯普森去年離開效力13年的金州勇士，曾與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）攜手奪下4座總冠軍，傳出他去年夏天拒絕了湖人開出的更高額8000萬美元報價，與獨行俠簽下3年5000萬美元合約。

▲總教練奇德讓湯普森改從替補出發，強調這不是永久安排。（圖／路透）

湯普森的父親老湯普森（Mychal Thompson）是「Showtime」湖人成員，1987至1991年期間隨隊拿下兩冠，對兒子拒絕湖人頗感遺憾。根據《ESPN》報導，湯普森離開勇士的主因，是不甘於替補角色、渴望再拚第5冠，而當時的達拉斯剛在唐西奇（Luka Dončić）與厄文（Kyrie Irving）帶領下打進總決賽。

諷刺的是，獨行俠之後竟將唐西奇交易給湖人，換來如今因傷困擾的戴維斯（Anthony Davis），球隊戰績也跌至西區谷底。湯普森再度從先發變替補，昔日爭冠的豪語，如今只剩現實的無奈。

湯普森加盟獨行俠第2季，三分命中率僅29.2%，場均8.5分、1.8助攻，全是生涯新低。上季他仍能繳出39%的三分命中率，如今卻難再扮演關鍵射手。總教練奇德（Jason Kidd）為求調整，將他降為替補。

▲獨行俠上季中交易來戴維斯，他卻頻頻出現傷病。（圖／達志影像／美聯社）

「這不是永久性的調整，我和克雷談過，他願意配合，結果他從板凳出發反而帶來能量。」奇德表示。湯普森首場替補出賽，三分6投3中，外線命中率回升到50%，並攻下11分、4籃板、3助攻與1抄截，可惜球隊仍以99比101惜敗鵜鶘。

湯普森對於轉任替補持開放態度，「我會做出很棒的表現。前5場比賽我一直在調整體能與狀態，現在我終於又找回了自己……你知道，大事即將發生。」

湯普森下季的合約為1750萬美元，屬於到期合約。這可能讓他成為潛在的交易目標，特別是對那些希望提前清出薪資空間、以迎接2027年自由球員市場的球隊而言，屆時預計將有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與約基奇（Nikola Jokic）等MVP級球星成為自由球員。