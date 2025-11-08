運動雲

>

4冠神射K湯空前低潮！獨行俠評估季中交易　拒投湖人大失策？

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森本季手感陷入低潮，獨行俠考慮交易他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠近況低迷，昔日「浪花兄弟」之一湯普森（Klay Thompson）狀態更陷入空前低潮，開季至今三分命中率不到3成。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，球團正積極評估交易K湯的可能性，準備在2月5日交易截止日前探測市場行情。

報導指出，「哈里森（Nico Harrison）與獨行俠管理層將在交易截止日前，探索關於湯普森的可能回報來源，多支球隊也在關注加福德（Daniel Gafford）的狀況。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年35歲的湯普森去年離開效力13年的金州勇士，曾與柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）攜手奪下4座總冠軍，傳出他去年夏天拒絕了湖人開出的更高額8000萬美元報價，與獨行俠簽下3年5000萬美元合約。

▲▼獨行俠湯普森。（圖／路透）

▲總教練奇德讓湯普森改從替補出發，強調這不是永久安排。（圖／路透）

湯普森的父親老湯普森（Mychal Thompson）是「Showtime」湖人成員，1987至1991年期間隨隊拿下兩冠，對兒子拒絕湖人頗感遺憾。根據《ESPN》報導，湯普森離開勇士的主因，是不甘於替補角色、渴望再拚第5冠，而當時的達拉斯剛在唐西奇（Luka Dončić）與厄文（Kyrie Irving）帶領下打進總決賽。

諷刺的是，獨行俠之後竟將唐西奇交易給湖人，換來如今因傷困擾的戴維斯（Anthony Davis），球隊戰績也跌至西區谷底。湯普森再度從先發變替補，昔日爭冠的豪語，如今只剩現實的無奈。

湯普森加盟獨行俠第2季，三分命中率僅29.2%，場均8.5分、1.8助攻，全是生涯新低。上季他仍能繳出39%的三分命中率，如今卻難再扮演關鍵射手。總教練奇德（Jason Kidd）為求調整，將他降為替補。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠上季中交易來戴維斯，他卻頻頻出現傷病。（圖／達志影像／美聯社）

「這不是永久性的調整，我和克雷談過，他願意配合，結果他從板凳出發反而帶來能量。」奇德表示。湯普森首場替補出賽，三分6投3中，外線命中率回升到50%，並攻下11分、4籃板、3助攻與1抄截，可惜球隊仍以99比101惜敗鵜鶘。

湯普森對於轉任替補持開放態度，「我會做出很棒的表現。前5場比賽我一直在調整體能與狀態，現在我終於又找回了自己……你知道，大事即將發生。」

湯普森下季的合約為1750萬美元，屬於到期合約。這可能讓他成為潛在的交易目標，特別是對那些希望提前清出薪資空間、以迎接2027年自由球員市場的球隊而言，屆時預計將有「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與約基奇（Nikola Jokic）等MVP級球星成為自由球員。

關鍵字： NBA獨行俠湯普森勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

哈利王子為戴道奇帽道歉　向藍鳥球迷認錯致意「這是禮貌失誤」

哈利王子為戴道奇帽道歉　向藍鳥球迷認錯致意「這是禮貌失誤」

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

台灣3:1擊敗中國！　U16女排亞錦賽爭隊史首冠

台灣3:1擊敗中國！　U16女排亞錦賽爭隊史首冠

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

熱門新聞

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

2道奇維西亞愛女不幸過世

3戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

4戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

5村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

最新新聞

1克蕭自豪「從未被大谷打出安打」

2戴資穎不敢一一告別怕止不住眼淚

3西武本部長直言林安可有魅力

4日本名將：台灣絕非「實力較低」的對手

5村上宗隆不一定適合洋基！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366