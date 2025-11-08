運動雲

大都會傳奇史卓貝瑞獲川普全面赦免　感恩上帝與總統「讓我重獲自由」

▲史卓貝瑞（Darryl Strawberry）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度行使總統赦免權，這次對象是前紐約大都會傳奇球星史卓貝瑞（Darryl Strawberry）；這位曾因逃稅與毒品指控入獄的8屆全明星外野手，獲得川普全面赦免。白宮指出，這項決定是基於史卓貝瑞長年戒毒、堅守基督信仰及積極投入公益的事實。

史卓貝瑞是1983年國家聯盟年度新人，生涯共17季，擊出335支全壘打、1000分打點與221次盜壘，曾7度代表大都會出戰明星賽。

他在1986年協助球隊奪得世界大賽冠軍，之後也隨紐約洋基隊在1996、1998與1999年再添3冠，締造輝煌紀錄。

然而，光鮮背後是漫長的掙扎。史卓貝瑞晚年陷入毒癮與官司纏身，1995年因未申報35萬美元簽名與出席收入被控逃稅，最終認罪並支付超過43萬美元罰金。

1998年他被診斷出罹患大腸癌，接受手術與化療。翌年因持有古柯鹼與招妓指控遭禁賽，並多次違反緩刑規定，最終在佛羅里達州服刑11個月後於2003年獲釋。

白宮官員透露，川普在未公開的情況下批准赦免，肯定史卓貝瑞10多年來戒毒成功、重拾信仰、並成立戒癮中心幫助他人。

史卓貝瑞隨後在Instagram上貼出與川普的合照，並動情寫下：「感謝川普總統給予我完全赦免，讓我能真正擺脫過去，獲得自由與潔淨。」

他回憶當天情境時說：「週四下午，我正在家照顧剛動完手術的妻子，電話卻不停響；半睡半醒間，我看到來電顯示是華盛頓特區。好奇接起後，令我震驚的是，對方說：史卓貝瑞，您有來自美國總統川普的來電。」

「我開啟擴音，讓妻子也能聽到。川普總統語氣親切地談起我在紐約的棒球歲月，讚我為80年代最偉大的球員之一，還稱讚大都會隊；然後他告訴我，他要完全赦免我的過去。」

在成為真人秀明星並兩度當選總統前，川普是紐約房地產大亨，與多位體壇名人交好；史卓貝瑞與川普相識多年，他說自己對這份恩情「無比感激」。

「我充滿感恩，感謝上帝讓我從過去獲得自由，幫助我成為更好的男人、丈夫與父親，」史卓貝瑞寫道，「這次經歷讓我的信仰更加堅定，也加深了我為祂的國度服務的承諾，成為真正的耶穌基督追隨者。」

他強調，這與政治無關：「這是關於一位男人，川普總統，他真心關懷朋友；上帝使用他作為器皿，讓我永遠得自由！」

史卓貝瑞的赦免，是川普本週連續第3次行使此權力。此前他也赦免了一名前田納西州眾議院共和黨議長與一名前幕僚的貪污罪；川普執政以來，已多次替政治盟友與名人「解套」，包括前康乃狄克州共和黨州長、一名前共和黨國會議員，以及因詐欺與逃稅入獄的真人秀明星。

2024年3月，史卓貝瑞在62歲生日前一天因心臟病發入院。同年，大都會退休了他的18號球衣，他在花旗球場淚灑球場，向球迷深情道歉：「我真心、深深地為當年離開你們而感到抱歉，我從未在比你們更偉大的球迷面前打過球。」

