哈利王子為戴道奇帽道歉　向藍鳥球迷認錯致意「這是禮貌失誤」

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）近日前往加拿大多倫多，出席紀念第一次世界大戰結束的活動，卻意外展開了一場「道歉之旅」；原來，他在洛杉磯觀看世界大賽時頭戴洛杉磯道奇帽子，遭加拿大民眾批評「背叛藍鳥隊」與「對加拿大不敬」，引發「帽門」風波。

Prince Harry issued an apology to Canada for wearing a Dodgers hat to Game 7 of the World Series in Toronto.



The Duke and Duchess of Sussex are former residents of Toronto and King Charles III is Canada’s head of state. However, the royal couple attended the game at the… pic.twitter.com/8vDTpUv2XD [廣告]請繼續往下閱讀... November 7, 2025

哈利王子7日晚間出席軍事慈善機構「真誠愛國基金會」晚宴時主動提起此事，笑稱要面對「那頂藍帽子的大象」；他坦言自己當時的選擇「確實不明智」，但以幽默化解尷尬。

他在接受加拿大廣播公司（CTV）訪問時笑說：「當你的頭頂缺少許多頭髮，又坐在探照燈下時，你會願意戴上任何能找到的帽子，」這番自嘲引起全場大笑；隨後，他更即席戴上一頂藍鳥隊的帽子，博得滿場掌聲。

Prince Harry puts on a Blue Jays hat and says the only reason he was repping the Dodgers was because their owner invited him to the game pic.twitter.com/tzIDaQ8dJn — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 7, 2025

這起事件在加拿大社群媒體上掀起熱議。作為英國聯邦成員國，加拿大以查爾斯三世（King Charles III）為國家元首，許多加拿大球迷將哈利王子戴道奇帽的舉動視為「對藍鳥的不忠」；部分評論更直言：「王子選邊站在美國。」

哈利王子則在致詞中正式道歉：「我真誠地為戴上道奇隊帽子道歉，」現場隨即響起掌聲，他補充說：「我以為以禮貌著稱的加拿大人，應該能理解這是一個出於禮貌的舉動。」

他解釋，當時是受道奇隊老闆邀請出席比賽，「我感覺有點『被迫』，為了禮貌才戴上那頂帽子。」

“This city (Toronto, Canada) will always mean a great deal to me. You provided me a wife.”



PRINCE HARRY really is THAT Prince….. of swag , of comedy and of effortless charm.



Prince Harry announced that he’s addressing the ‘blue hatted elephant in the room’ and apologised for… pic.twitter.com/WGylWP3rxy — Glow Lee (@GlowanneLee) November 7, 2025

哈利與妻子梅根（Meghan Markle）現身世界大賽第4場比賽時，坐在本壘板後方的首排貴賓席，位置在道奇傳奇投手考法克斯（Sandy Koufax）與湖人球星兼球隊股東魔術強森（Magic Johnson）前方；這也引起部分道奇球迷不滿，認為兩人「搶了畫面」。

哈利王子則笑著回應：「我們住在蒙特西托，離球場大約一小時的車程，我們只是受邀而已。」他強調，並非刻意要引人注目。

I’m not even sure Prince Harry and Duchess Meghan are aware of the media storm that follows every time they go out for a simple date night: Lakers game or a Dodgers game. If you ignore the lies in the media, all they did was go out, have fun, eat, and meet some friends. The end. pic.twitter.com/FCm6KsNksC — Nico Mac (@Nicomac_666) October 29, 2025

哈利在晚宴上再次展現親民幽默，提到妻子梅根婚前在多倫多拍攝影集《金裝律師》，讓許多人誤以為她是加拿大人。

他感性表示：「希望你們能原諒她這位土生的加州人，對道奇隊的一晚忠誠，」接著補充說：「不過撇開玩笑不談，這座城市對我一直意義重大，你們給了我一位妻子。」

哈利此行為期兩天，為即將到來的「紀念日」預熱活動；他最後再次重申自己對加拿大的情感，並透露：「我在系列賽最後三場比賽裡，其實是為藍鳥隊加油的，」他最後笑說，「這番話可能會讓我回到洛杉磯時比較難做人。」