哈利王子為戴道奇帽道歉　向藍鳥球迷認錯致意「這是禮貌失誤」

▲英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）近日前往加拿大多倫多，出席紀念第一次世界大戰結束的活動，卻意外展開了一場「道歉之旅」；原來，他在洛杉磯觀看世界大賽時頭戴洛杉磯道奇帽子，遭加拿大民眾批評「背叛藍鳥隊」與「對加拿大不敬」，引發「帽門」風波。

哈利王子7日晚間出席軍事慈善機構「真誠愛國基金會」晚宴時主動提起此事，笑稱要面對「那頂藍帽子的大象」；他坦言自己當時的選擇「確實不明智」，但以幽默化解尷尬。

他在接受加拿大廣播公司（CTV）訪問時笑說：「當你的頭頂缺少許多頭髮，又坐在探照燈下時，你會願意戴上任何能找到的帽子，」這番自嘲引起全場大笑；隨後，他更即席戴上一頂藍鳥隊的帽子，博得滿場掌聲。

這起事件在加拿大社群媒體上掀起熱議。作為英國聯邦成員國，加拿大以查爾斯三世（King Charles III）為國家元首，許多加拿大球迷將哈利王子戴道奇帽的舉動視為「對藍鳥的不忠」；部分評論更直言：「王子選邊站在美國。」

哈利王子則在致詞中正式道歉：「我真誠地為戴上道奇隊帽子道歉，」現場隨即響起掌聲，他補充說：「我以為以禮貌著稱的加拿大人，應該能理解這是一個出於禮貌的舉動。」

他解釋，當時是受道奇隊老闆邀請出席比賽，「我感覺有點『被迫』，為了禮貌才戴上那頂帽子。」

哈利與妻子梅根（Meghan Markle）現身世界大賽第4場比賽時，坐在本壘板後方的首排貴賓席，位置在道奇傳奇投手考法克斯（Sandy Koufax）與湖人球星兼球隊股東魔術強森（Magic Johnson）前方；這也引起部分道奇球迷不滿，認為兩人「搶了畫面」。

哈利王子則笑著回應：「我們住在蒙特西托，離球場大約一小時的車程，我們只是受邀而已。」他強調，並非刻意要引人注目。

哈利在晚宴上再次展現親民幽默，提到妻子梅根婚前在多倫多拍攝影集《金裝律師》，讓許多人誤以為她是加拿大人。

他感性表示：「希望你們能原諒她這位土生的加州人，對道奇隊的一晚忠誠，」接著補充說：「不過撇開玩笑不談，這座城市對我一直意義重大，你們給了我一位妻子。」

哈利此行為期兩天，為即將到來的「紀念日」預熱活動；他最後再次重申自己對加拿大的情感，並透露：「我在系列賽最後三場比賽裡，其實是為藍鳥隊加油的，」他最後笑說，「這番話可能會讓我回到洛杉磯時比較難做人。」

