這是我本週打得最好的一場！喬科維奇闖雅典決賽　拚生涯第101冠

▲喬科維奇。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞網球傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）在希臘首度亮相的職業賽事中，展現頂尖實力；雅典4強戰中，喬帥以6比3、6比4擊退德國資格賽選手漢夫曼（Yannick Hanfmann），順利闖進決賽，將角逐個人職業生涯第101座巡迴賽冠軍。

喬科維奇雖在第二盤遭破發，出現短暫起伏，但他很快重整旗鼓，在主場般熱烈的觀眾支持下重新掌控比賽節奏，最終僅花79分鐘便結束戰鬥；這場勝利也讓他在2025年保持先贏首盤後，開季30連勝的完美戰績。

比賽結束後，喬科維奇特別向觀眾表達感謝。他微笑著說：「感謝你們再次坐滿這座美妙的球場，這是我在中央球場的第三場比賽，但每次走出球員通道時我都感到驚嘆。」

他進一步補充：「我曾在世界上一些最漂亮的室內球館比賽過，但我可以肯定說，這裡絕對是我打過的前三名之一。」

這場勝利不僅讓喬科維奇在與漢夫曼的對戰紀錄中改寫為3勝0敗，也象徵他走出近幾個月以來的準決賽陰霾；此前他在法網、溫網、美網與上海大師賽皆止步4強。

談到比賽內容時，喬科維奇坦言：「我認為這是我在本次比賽中打得最好的一場，而且來得正是時候。」

他解釋道：「漢夫曼的威脅很大，他的發球強、整體打法具有侵略性，因此我必須始終保持專注；我在第二盤被破發後仍穩住心態，沒有慌亂。」

這位前世界第一接著說：「我非常興奮能打進決賽。」他將在決賽中迎戰義大利穆塞蒂（Lorenzo Musetti）或美國科達（Sebastian Korda）。