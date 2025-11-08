運動雲

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

▲村上宗隆預計仍將於今年休賽季申請入札赴美挑戰大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒東京養樂多燕子球星村上宗隆轉戰MLB的倒數計時正式啟動。根據MLB官方報導，所有30支大聯盟球隊將於8日接獲通知，養樂多已正式將村上入札，美職談約窗口將在同日上午美東時間8點開啟，並持續至12月22日下午5點；若未能在期限內達成協議，村上將回歸養樂多效力。

村上挑戰美職的計畫已醞釀多時。早在去年12月，日本媒體就報導他預計在2025球季結束後離開日本職棒；而燕子社長暨代理球團老闆林田哲哉在今年6月也明確表示，球團「願意」將這位兩屆中央聯盟最有價值球員、四屆全明星打者放入入札名單，讓他追逐更高層級的舞台。

村上宗隆主要鎮守三壘，但部分球探認為，他在美職可能更適合轉戰一壘。這位身高6呎2吋（約188公分）、體重213磅（約97公斤）的重砲打者，生涯至今出賽892場，累積246支全壘打，其中2022年單季56轟打破王貞治保持58年的日本球員單季最多全壘打紀錄，同年更以22歲之齡奪下三冠王，成為日本職棒史上最年輕的達成者。

根據官網報導，一名長期觀察他的美職球探受訪指出：「他是真正擁有實質長打能力的打者，這種力量應該能順利轉化到大聯盟。」

外界預期，包括洋基、大都會、水手、費城人、巨人及紅襪等球隊，皆有意網羅這位日本強打；村上被視為今年冬天將挑戰美職的兩位日本重砲之一，另一位是讀賣巨人球星岡本和真，這位6屆全明星、3屆全壘打王同樣被預期將被入札。

雖然傷勢使他在2025年僅出賽56場，但村上依舊轟出22支全壘打、貢獻47打點，打擊率與上壘加長打率（OPS）達1.043，火力驚人。

據官網指出，大都會總裁史登斯（David Stearns）在8月親自前往日本觀察村上表現，當場目睹他擊出再見全壘打，場面震撼。

考慮到大都會強打阿隆索（Pete Alonso）選擇跳脫合約，村上被視為潛在接班人選；水手同樣面臨一壘手奈勒（Josh Naylor）與三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的自由球員離隊風險，使得村上成為合理補強對象。

費城人若失去舒瓦伯（Kyle Schwarber），也可能將哈波（Bryce Harper）移回外野，騰出一壘位置；紅襪方面若布萊格曼（Alex Bregman）轉投他隊，村上亦能填補三壘缺口。

舊金山巨人目前有查普曼（Matt Chapman）鎮守三壘、迪佛斯（Rafael Devers）擔任指定打擊，理論上村上可補上一壘，但球團頭號新秀艾德里奇（Bryce Eldridge，百大新秀第12名）有望在明年接班，使巨人成為相對次要的競爭者。

MLB官網也提到，部分球團仍對村上的三振率上升趨勢有所顧慮，村上在職業初期兩個賽季的三振率超過30%，雖在2020至2022年間降至約21%，但近三年又升回28%至29%區間，2024年更在610打席吞下180次三振。

同時，他的保送率也從2022年的19.3%降至去年14.3%。生涯上壘率雖仍高達.394，但已連三年下滑至.370多，明顯低於過去的巔峰水準。

一位美聯球團高層直言：「三振與保送的趨勢可能讓部分球隊卻步，他確實擁有巨大火力，但揮棒動作中仍有不少漏洞。」

