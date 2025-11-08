56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒東京養樂多燕子球星村上宗隆轉戰MLB的倒數計時正式啟動。根據MLB官方報導，所有30支大聯盟球隊將於8日接獲通知，養樂多已正式將村上入札，美職談約窗口將在同日上午美東時間8點開啟，並持續至12月22日下午5點；若未能在期限內達成協議，村上將回歸養樂多效力。

3B/1B Munetaka Murakami will be posted today by the Tokyo Yakult Swallows of the Nippon Professional Baseball League per multiple reports including MLB's @Feinsand. All 30 MLB Clubs will have 45 days to negotiate with Murakami.



The 25-year-old slugger was the Central League's… November 7, 2025

村上挑戰美職的計畫已醞釀多時。早在去年12月，日本媒體就報導他預計在2025球季結束後離開日本職棒；而燕子社長暨代理球團老闆林田哲哉在今年6月也明確表示，球團「願意」將這位兩屆中央聯盟最有價值球員、四屆全明星打者放入入札名單，讓他追逐更高層級的舞台。

村上宗隆主要鎮守三壘，但部分球探認為，他在美職可能更適合轉戰一壘。這位身高6呎2吋（約188公分）、體重213磅（約97公斤）的重砲打者，生涯至今出賽892場，累積246支全壘打，其中2022年單季56轟打破王貞治保持58年的日本球員單季最多全壘打紀錄，同年更以22歲之齡奪下三冠王，成為日本職棒史上最年輕的達成者。

Munetaka Murakami between 2021-2024 in the Japan Central League:



567 GP

.274 AVG

.967 OPS

159 HR

416 RBI

319 BB



How heavily should the Mets pursue him?

pic.twitter.com/XpotIT2WBv — MetsMuse (@MetsMuse) November 7, 2025

根據官網報導，一名長期觀察他的美職球探受訪指出：「他是真正擁有實質長打能力的打者，這種力量應該能順利轉化到大聯盟。」

外界預期，包括洋基、大都會、水手、費城人、巨人及紅襪等球隊，皆有意網羅這位日本強打；村上被視為今年冬天將挑戰美職的兩位日本重砲之一，另一位是讀賣巨人球星岡本和真，這位6屆全明星、3屆全壘打王同樣被預期將被入札。

雖然傷勢使他在2025年僅出賽56場，但村上依舊轟出22支全壘打、貢獻47打點，打擊率與上壘加長打率（OPS）達1.043，火力驚人。

據官網指出，大都會總裁史登斯（David Stearns）在8月親自前往日本觀察村上表現，當場目睹他擊出再見全壘打，場面震撼。

考慮到大都會強打阿隆索（Pete Alonso）選擇跳脫合約，村上被視為潛在接班人選；水手同樣面臨一壘手奈勒（Josh Naylor）與三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的自由球員離隊風險，使得村上成為合理補強對象。

Munetaka Murakami hit .273 with 22 HR’s as a 25 year old in Japan….



He hit .318 with 56 HR’s in his age 22 season….



Munetaka has world class swing mechanics when he holds the bat with his interossei muscles in both of his hands…



Not so much when he uses his flexor digitorum… pic.twitter.com/VAtITopCQH — Prehension Athletics (@tommym8) November 7, 2025

費城人若失去舒瓦伯（Kyle Schwarber），也可能將哈波（Bryce Harper）移回外野，騰出一壘位置；紅襪方面若布萊格曼（Alex Bregman）轉投他隊，村上亦能填補三壘缺口。

舊金山巨人目前有查普曼（Matt Chapman）鎮守三壘、迪佛斯（Rafael Devers）擔任指定打擊，理論上村上可補上一壘，但球團頭號新秀艾德里奇（Bryce Eldridge，百大新秀第12名）有望在明年接班，使巨人成為相對次要的競爭者。

MLB官網也提到，部分球團仍對村上的三振率上升趨勢有所顧慮，村上在職業初期兩個賽季的三振率超過30%，雖在2020至2022年間降至約21%，但近三年又升回28%至29%區間，2024年更在610打席吞下180次三振。

同時，他的保送率也從2022年的19.3%降至去年14.3%。生涯上壘率雖仍高達.394，但已連三年下滑至.370多，明顯低於過去的巔峰水準。

一位美聯球團高層直言：「三振與保送的趨勢可能讓部分球隊卻步，他確實擁有巨大火力，但揮棒動作中仍有不少漏洞。」