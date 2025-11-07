運動雲

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

▲▼克拉克盛讚戴資穎是羽壇最優雅的侵略者，也是她心中「史上最佳」女單。（圖／翻攝自IG）

▲克拉克盛讚戴資穎是羽壇最優雅的侵略者，也是她心中「史上最佳」女單。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣永遠的球后戴資穎正式走下球場， 結束超過20年的傳奇旅程。小戴15歲初次登上國際賽舞台就一鳴驚人，一步步登上世界之巔，生涯共拿下32座冠軍、締造214周球后在位紀錄，至今仍是史上唯一累積30冠以上的女單選手。她以華麗球技征服全世界，英國名球評「克媽」盛讚小戴是自己見過「最偉大」的女單選手。

1994年6月20日出生的戴資穎，7歲持拍、12歲成為甲組選手，15歲就踏上國際舞台。2009年在越南大獎賽初試啼聲即奪亞軍，2011年印尼超級賽首輪擊退世界第2汪鑫，隔月便在美國公開賽拿下首個職業冠軍，開啟傳奇之路。

▲▼戴資穎4度在年終賽封后，首奪冠年僅20歲。（圖／翻攝自Badminton Talk）

▲戴資穎4度在年終賽封后，首奪冠年僅20歲。（圖／翻攝自Badminton Talk）

2014年底，她於超級系列賽總決賽橫掃南韓名將成池鉉，成為台灣首位在總決賽封后的選手。2016年，她在香港超級賽奪冠、世界排名登頂，首度成為世界球后。隔年，她創下跨季6連冠、27連勝的驚人紀錄。

2018年是戴資穎的巔峰之年，她衛冕全英公開賽冠軍，並橫掃亞錦賽與亞運金牌，單季收下8冠。自2016年12月至2018年4月，她連續坐擁世界球后寶座72周，累積在位高達214周，締造羽壇空前紀錄。

▲台灣羽球一姊戴資穎勇奪生涯第4座年終賽冠軍。（圖／Badminton photo提供）

▲戴資穎勇奪生涯第4座年終賽冠軍。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎生涯累計12座超級系列賽冠軍、3座黃金大獎賽冠軍、17座世界巡迴賽冠軍，3項大賽累計32冠，成為史上唯一一位累計30冠的女單好手，緊追中國男單傳奇林丹的33冠；單打歷史最多冠紀錄保持人則是大馬傳奇李宗偉的57冠。

戴資穎也代表我國在亞錦賽女單囊括3金、亞運女單及世大運女單各1金，她踏出的每一步都成了台灣羽壇的歷史新頁，2018年亞運金牌、2020年東京奧運銀牌都是台灣史上頭一遭。

戴資穎的球風靈動華麗、假動作難以預測，是羽球界最具創造力的選手之一。英國名球評「克媽」克拉克（Gill Clark）今年9月曾撰文致敬，直言戴資穎是她見過最偉大的女子單打選手。即使未曾拿下奧運或世錦賽金牌，小戴的藝術性與優雅，早已超越所有紀錄。

▲▼台灣一姐戴資穎勇闖年終賽決賽。（圖／Badminton photo提供）

▲戴資穎的假動作與控球，被譽為「羽球界的魔術師」。（圖／Badminton photo提供）

克拉克將她比擬為瑞士網球天王費德勒（Roger Federer）、籃球之神喬丹（Michael Jordan）、高爾夫傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）與拳王阿里（Muhammad Ali）——那些能讓運動變成藝術的傳奇人物。

她表示，戴資穎的球風就像藝術表演。她的移動快速又流暢、技術全面，總能讓困難的動作看起來毫不費力，「阿里的名言『像蝴蝶般飛舞，像蜜蜂般刺擊』，正完美形容她的優雅侵略性。」

克媽筆下的戴資穎，是羽壇的藝術家——她的身姿如芭蕾舞者般輕盈、假動作似魔術師、掌控節奏像指揮家，並擁有畢卡索般的創造力，「戴博士，您的藝術與典範精神令人深深懷念。」

▲台灣一姐戴資穎晉級印度賽決賽。（圖／Badminton photo提供）

▲戴資穎傳奇生涯正式落幕。（圖／Badminton photo提供）

