運動雲

>

交流賽開幕戰巫師逼平金鷲　李強喆讚金康柱化解滿壘「展現企圖心」

▲KT巫師總教練李強喆。（圖／記者胡冠辰攝）

▲KT巫師總教練李強喆。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽7日在樂天桃園棒球場熱鬧登場，樂天金鷲與KT巫師最終以1比1戰成平手。KT巫師總教練李強喆賽後受訪表示，對球隊整體表現感到滿意，並認為這場比賽對年輕選手而言是極具價值的實戰經驗。

李強喆指出，這是韓日兩隊在秋訓後首次正式交手，能與東北樂天金鷲這樣的強隊過招，對球隊整體與年輕球員都是難得的經歷，「不論是對手還是我們的選手，今天大家的表現都非常不錯，這對年輕球員來說是很好的學習機會。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役雙方形成低比分拉鋸戰，KT巫師雖在多個半局創造攻勢，但未能有效串連轉化為分數；對此李強喆坦言：「樂天投手表現非常出色，守備也守得很好。我們選手今天其實也有發揮，不過在打擊串聯上稍顯可惜。」他強調，球員展現了應有的戰力與拼勁，整體狀態仍在理想軌道。

談到6局上無人出局滿壘危機時，李強喆特別稱讚後援投手金康柱的穩健表現，「當時雖然因為幾個明顯失誤造成滿壘，但金康柱是我們一軍常用的投手，他也是展現了非常想要贏下這場比賽的企圖心，他自己也覺得他的表現是非常不錯的。」

接下來KT巫師將在後天對上地主樂天桃猿，李強喆透露，球隊尚未實際觀看桃猿的比賽，但預計明天會透過電視轉播深入觀察對手；他說：「我們會讓選手盡情發揮，累積更多經驗，面對台灣主場球隊，我會要求大家集中精神，打出一場好比賽。」

關鍵字： 亞洲職棒交流賽樂天金鷲KT巫師

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

金慧成道奇奪冠返韓突遭「金先生討債」　父親7年風波再成焦點

金慧成道奇奪冠返韓突遭「金先生討債」　父親7年風波再成焦點

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」再展幽默魅力

辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」再展幽默魅力

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

范國宸宣布續留富邦悍將！球團：已達合約共識之後公布細節

范國宸宣布續留富邦悍將！球團：已達合約共識之後公布細節

論情緒價值的重要性　宋芸樺：好開心喔！

熱門新聞

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

金慧成道奇奪冠返韓突遭「金先生討債」　父親7年風波再成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

2羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留

3道奇球員異動！

4快訊／戴資穎正式宣布退休！

5美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

最新新聞

1戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

2戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

3三木肇強調交流價值大於勝負

4咖哩大神病了　勇士柯瑞連兩戰休兵

5戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

【另一視角曝光】屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛！　再衝撞機車釀1死7傷

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366