交流賽開幕戰巫師逼平金鷲　李強喆讚金康柱化解滿壘「展現企圖心」

▲KT巫師總教練李強喆。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽7日在樂天桃園棒球場熱鬧登場，樂天金鷲與KT巫師最終以1比1戰成平手。KT巫師總教練李強喆賽後受訪表示，對球隊整體表現感到滿意，並認為這場比賽對年輕選手而言是極具價值的實戰經驗。

李強喆指出，這是韓日兩隊在秋訓後首次正式交手，能與東北樂天金鷲這樣的強隊過招，對球隊整體與年輕球員都是難得的經歷，「不論是對手還是我們的選手，今天大家的表現都非常不錯，這對年輕球員來說是很好的學習機會。」

此役雙方形成低比分拉鋸戰，KT巫師雖在多個半局創造攻勢，但未能有效串連轉化為分數；對此李強喆坦言：「樂天投手表現非常出色，守備也守得很好。我們選手今天其實也有發揮，不過在打擊串聯上稍顯可惜。」他強調，球員展現了應有的戰力與拼勁，整體狀態仍在理想軌道。

談到6局上無人出局滿壘危機時，李強喆特別稱讚後援投手金康柱的穩健表現，「當時雖然因為幾個明顯失誤造成滿壘，但金康柱是我們一軍常用的投手，他也是展現了非常想要贏下這場比賽的企圖心，他自己也覺得他的表現是非常不錯的。」

接下來KT巫師將在後天對上地主樂天桃猿，李強喆透露，球隊尚未實際觀看桃猿的比賽，但預計明天會透過電視轉播深入觀察對手；他說：「我們會讓選手盡情發揮，累積更多經驗，面對台灣主場球隊，我會要求大家集中精神，打出一場好比賽。」