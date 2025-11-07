快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

▲戴資穎正式宣布退休。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣永遠的羽球天后戴資穎今（7日）晚在社群媒體正式宣布退休，她坦言去年對自己來說是深受打擊的一年，「去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局。」今年她都在復健中度過，如今她正式退出賽場，她希望「戴資穎的精神」能夠陪伴大家繼續前進。

戴資穎在巴黎奧運前就曾拋出退休宣言，她最終帶著嚴重膝傷完成五環殿堂的最後一舞，奧運結束後，她並未直接退出世界排名。今年9月的香港賽積分到期後，她的積分正式歸零，她本人也在今日宣布退休。「謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣布退役。」她感謝大家陪她一起走過大大小小的比賽、一起度過高峰和低潮，一起哭也一起笑。



小戴坦言，去年對她來說是深受打擊的一年，「回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己。當時的痛和無能為力，是我這輩子永遠都不會忘記的！」

小戴回憶去年最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，她內心仍有遺憾，「不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。」

過去一年，小戴雙腳都動刀治療，持續進行復健，她特別感謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，「謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊。」

她說，自己在國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切非常感恩。目前她還沒規劃好退役後要做什麼，「是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。」她最後感性寫道，「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」