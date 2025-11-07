大谷翔平奪銀棒獎MVP也穩了？　日球迷：就看是不是全票了！

▲大谷翔平有望連3年奪MVP，球迷期待「全票」獲獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流巨星」大谷翔平今（7）日榮獲本季銀棒獎，這是他連續第3年、職業生涯第4度奪下該獎，超越傳奇前輩鈴木一朗的3次紀錄，成為日本球員史上奪銀棒獎次數最多的打者。由於大谷在與舒瓦伯（Kyle Schwarber）的「前哨戰」中勝出，日本球迷紛紛認為MVP已幾乎板上釘釘。

大谷本季以打擊率.282、55轟、102打點的恐怖火力席捲國聯，雖未能包辦打擊三冠王，但他在OPS（1.014）、長打率（.622）、得分（146）等數據皆居全聯盟之首，更在wRC＋（172）、OPS＋（179）與長打安打數（XBH＝89）等進階指標全面領先，展現壓倒性攻擊效率。

這座銀棒獎，大谷擊敗費城人重砲舒瓦伯與釀酒人外野手耶利奇（Christian Yelich）脫穎而出。巧合的是，舒瓦伯也是國聯MVP候選人之一，與大谷以及大都會外野手索托（Juan Soto）共同入圍。MVP得主將於台灣時間11月14日揭曉。

▲日本球迷狂賀大谷奪獎，直呼「MVP已板上釘釘」。（圖／達志影像／美聯社）

由於大谷已在與舒瓦伯的「前哨戰」——銀棒獎競爭中勝出，日本球迷幾乎一致認定MVP之爭大勢底定，社群上出現一片狂賀聲浪，「這下MVP也確定了吧？」、「拿下銀棒獎後，MVP只差是不是全票通過而已」、「本以為指定打擊會是舒瓦伯……既然大谷贏了，那MVP應該沒錯了」、「他在打擊贏過舒瓦伯，又有投手的貢獻，誰還比得上」、「3連霸MVP幾乎穩了，就看會不會全票當選」。

若能如外界預期再度奪下最有價值球員，大谷將締造連3年獲MVP、個人生涯第4座MVP的偉業。