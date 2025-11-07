海斯想重拾「被遺忘的武器」　盼在湖人重現鵜鶘時期威脅

▲海斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯湖人近況持續升溫，替補長人海斯（Jaxson Hayes）近日談到自己希望在新賽季重拾「被遺忘的武器」。

湖人上周以130比120擊敗邁阿密熱火，海斯投進了本季首記三分球，那一球他出現在弧頂位置，接到里夫斯（Austin Reaves）的傳球，穩定出手命中。

自2年前加盟湖人後，海斯幾乎不出手外線，2023年起他僅出手12記三分球，在本季之前的紀錄是11投0中，不過這並非他生涯寫照，上周擊敗熱火後，海斯指出自己在效力紐奧良鵜鶘時期經常投三分球，他希望在湖人能獲得更多外線出手機會。

「我對那個出手非常有信心，當時在紐奧良，我打四號位，我們打進季後賽時，我平均1場會投2顆三分，」海斯說，「那是節奏中的出手，我一直都有練這個，所以就自然出手了。」

2021-22球季他效力於鵜鶘，整季共出手57記三分並命中20球，命中率達35.1%，當年鵜鶘打進季後賽，他在6場季後賽全數先發。前一年他的三分命中率則高達42.9%（14投6中）；2022-23球季則出手29次，命中3球。

加盟湖人後，海斯主要被定位為空中接力終結者，尤其與唐西奇（Luka Dončić）建立穩定的擋拆連線，不過若以對熱火一戰為例，他已準備在需要時拉開空間、投進外線。本季至今他平均上場18分鐘，繳出6分、4.5籃板、1.8助攻，投籃命中率76.2%。