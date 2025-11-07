太感謝山本由伸了！　克蕭笑稱若生男孩要取名「由伸」

▲克蕭笑稱若生男孩就取名「由伸」。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

剛結束球員生涯的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），即將在12月迎來第5個孩子。這位3屆賽揚強投在節目上笑談未來的育兒計畫時，開玩笑說如果這胎是男孩，名字可能會取為「由伸（Yoshinobu）或Yoshi」，靈感正是來自在世界大賽大放異彩的「日本王牌」山本由伸。

克蕭日前作客節目《丹・派崔克秀》（The Dan Patrick Show），盛讚道奇今年能夠完成世界大賽二連霸，歸功於團隊上下的拚勁，「為了奪冠，許多球員都拚盡全力、超越極限。道奇有很多超級球星，但更偉大的是那些願意做得比要求更多的球員。」

▲克蕭稱讚山本在世界大賽中「超越極限」的登板表現。（圖／達志影像／美聯社）

他特別點名山本由伸在系列賽中的表現，稱那是「幾乎不可能再看到的壯舉」，「他第6戰先發，隔天又在第7戰登板，不只是投1、2個出局數，而是投了整整2局又2個出局，這是超人的表現。我真的很感謝他。謝謝你，Yama，你太棒了。」

節目中他也難得聊起家庭，透露第5個孩子預計在12月誕生，「其實這次是女兒啦，但如果是男孩……可能會取名由伸（Yoshinobu）吧，叫Yoshi也不錯。」克蕭笑說自己是《瑪利歐賽車》鐵粉，「我很喜歡Yoshi這角色，所以這名字挺可愛的。」

▲克蕭的球員生涯以奪冠完美落幕。（圖／達志影像／美聯社）